Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan eleştiri: "Başarısızlığın nedeni..."

Spor Arena / Süleyman ARAT - Toplantıda konuşan Başkan Ali Koç, 5 sebepten dolayı futbolda başarılı olamadıklarını söyledi. Koç, “Yönetim olarak kadronun yaşadığı konsantrasyon sorununa çare olamadık. Takım içi rekabeti yükseltemedik. Yaşanan sakatlıklar, eksik pozisyonları zorladı. Devre arası transfer yapmak istedik, izin verilmedi. Aleyhimize yapılan fahiş hakem hataları öyle boyuta geldi ki; sıralamayı etkiledi. Takımda ‘Bizi şampiyon yapmayacaklar’ havası vardı” dedi.

Üç teknik direktörle görüşüyoruz

Teknik direktör arayışı hakkında bilgi veren Koç, “Bir teknik direktörle neredeyse anlaşmışken, Avrupa Şampiyonası bir yıl ertelendi. Bu da çalışmalarımızı sekteye uğrattı. Şu an 3 isimle görüşüyoruz. Türkiye’yi bilen ya da bu coğrafyaya adapte olabilecek, 40-50 yaşları arası gençleri cesaretlendirebilecek bir isim arıyoruz. Hiçbir acelemiz yok. Bu sezonu kurtaracağız diye gelecek sezonu da kaybetmek istemiyoruz” diye konuştu. Yeni transfer politikalarını da açıklayan Koç, “Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön planda olacak. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şubata kadar olan bütün maaşlar ödendi

Şubat ayına kadar olan bütün maaşların ödendiğini söyleyen Koç, “Futbolcularla maaş indirimi pazarlığı henüz başlamadı. Herkes bu sezonu konuşuyor ama asıl sorun önümüzdeki sezon. Bu sezon maaşların 3’te 2’si ödendi” ifadelerini kullandı. TFF’nin Süper Lig’i 12 Haziran’da başlatma kararına değinen Koç, “Ligler oynanırsa, sorumluluğu üstümüze almayız. TFF’nin hukuki bir yaklaşımı olmalı. Bir belge imzalamalı. Çünkü burada TFF ‘Oynayın’ derse, yapacak bir durumumuz yok” dedi.

Ali Koç'tan iki öneri

1- Altyapı teşvik edilmelidir. Yabancının sayısından çok; kalite, maaş ve kontratlar önemli. TFF, kulüplere ilk 11’de en az 2, sonrasında 3’e çıkabilir altyapı oyuncusu mecburiyeti getirsin. Altyapıdan oyuncu oynatma kuralını benimseyelim.

2- Ligler başladığında askeri kamp mantığında bir yaklaşım olabilir. Futbolcular ligler başlamadan 2-3 hafta önce askeri kamp gibi kampa girecek. Oyuncuların hiçbir şekilde temasları olmayacak. Sadece maçları oynayıp gelecekler.

Yasa dışı bahis kulüplere hiçbir katkı sağlamıyor

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bahis konusunun hassas olduğunu belirterek, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Avrupa ülkelerinin bahis gelirlerinin toplamı 30 milyar Euro. Bu pastadan kulüplere yüzde 10- 15 düşüyor. Ülkemizde yasal bahisten elde edilen yaklaşık 15 milyar Euro. Ancak illegal bahis, legalin 5-6 katı. Bunların hiçbiri ne kulüplere ne de ülkemize katkı sağlamıyor. Bu sistem Avrupa standartlarına getirilirse, tüm kulüplerimiz için 5-6 milyar Euro, devletimize ise 10 milyar Euro gelir getirir.”

Obradovic kalmak istediği sürece burası onun evidir

Ali Koç, erkek basketbol takımı koçu Zeljko Obradovic’in kalmak istemesi durumunda, yeni sözleşme önereceklerini söyledi. Koç, “Hocamız, Fenerbahçe’nin efsanesidir ve Fenerbahçe’de kalmak istediği sürece, burası onun evidir. Sezon içinde birkaç kere kontrat uzatma niyetimizi iletmemize rağmen, hocamız gidişattan dolayı sezon sonunda değerlendirme yapmamızın daha iyi olacağını ifade etti. Türkiye Ligi birkaç gün önce iptal edildi. Avrupa Ligi’nin de oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Hocamızla önümüzdeki günlerde görüşeceğiz” dedi