Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Benden intikam almak için aday oldu'

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Fenerbahçe de, 8-9 Haziran’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa yeni den aday olan Ali Koç, dün basın toplantısı düzenleyerek hem yeni yönetim kurulu listesini tanıttı hem de gündemi değerlendirdi. Açıklamaları sırasında, 6 yıllık başkanlığı süresince yaptığı başarılı işleri, adaylık gerekçesini ve hedeflerini de anlatan Koç, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım’a ve şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray’a, isimlerini dile getirmeden sert sözlerle yüklendi:

Öyle bir takım kuracağız ki...

“6 yıllık görev süremizdeki başarılarımızla ve hatalarımızla yüzleştik. Tüm süreci analiz ettik. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. En çok uğraştığımız ve başarılı olduğumuz yer Fenerbahçe’nin mali yapısıdır. UEFA 2018’de Avrupa’da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe’yi gösteriyordu. Yükümlülüklerimiz 612 milyon Euro’yu bulmuştu. Bugün ise 307 milyon Euro’ya indi. Üstelik bu 612’nin 347’si finans kuruluşlarına idi, bugün 104 milyon Euro. 74 milyonu da fahiş faiz oranlarıyla faktoring borcuydu. Bugün hiç faktoring borcumuz kalmamıştır.

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Fenerbahçe'den bir kuruş alacağım yok

Fenerbahahçe'den tek kuruş alacağım yoktur. Aksini iddia eden şerefsizce yalan söylüyor. Bunu yazanlara değil, söyletenlere bakmak lazım. Kulüplerde bir de mahsuplaşma olayı vardır; bir yönetici verir, biletten kombineden locadan düşer. Ya da binlerce kişinin aidatı düşerdi eskiden. Bizim dönemimizde, bir kuruş para mahsuplaştırılmamıştır. Fenerium uçuyor. 2018’de 25 milyon dolar ciro, 5 milyon dolar kâr vardı. Bugün 52 milyon dolar ciro, 25 milyon dolar kâr elde etmiştir. Satış adetlerinde rekor kırıyoruz. Tarihimizde ilk defa 500 binin üzerinde forma satışı yaptık.

Reklamsız takımımız kalmadı

Finansal Fair Play (FFP) prangalarını attık. Stadyum sponsorluk gelirlerini 6 sene önceye göre 150 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkardık. Fenerbahçe’nin forma göğüs reklamı yoktu. Bugün reklamı boş olan hiçbir branş, takım yok. Mali açıdan nereden nereye geldiğimizi anlattım. 2018’e göre bugün aday olmak çok daha kolay. Başkanın (Aziz Yıldırım) aday olmasının Fenerbahçe’nin bekasından çok Ali Koç’tan alınacak bir intikam olarak görüyorum.”

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Olay sebebi bayraktı, bayrak namustur

Galatasaray derbisi sonrası stada gitmesini ve çıkan olaylara değinen Ali Koç, şu açıklamayı yaptı: “Kendi ayıplarını örtmek için devletin memurlarını hedef alıyorlar. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Stadı’na geliyorum dese polis yardımcı olmayacak mı? Olacak. Polisi zan altında bırakıyorlar. O gün 19.05’te şampiyon olacaklardı. Büyük paralar harcadılar. Eğlence, parti, sanatçılar vardı. Maçtan sonra futbolcuların sahaya çıkma arzusu vardı. Seyircimiz oradaydı. Biz toparlayana kadar seyircimiz ayrılmıştı. Hatıra fotoğrafı çektirmek istedik. Ayıp mı? 1 kişi bile yoktu stadyumda. İşimiz provokasyon olsa, statta seyirci varken çıkarız. Olaylara sebep olan konu bayraktır. Bayrak namustur. Orada bayrağımızı gasp etmeye çalıştılar. Gereken tepki verilmiştir. Keşke olmasaydı. Abartma, yalan DNA’larına işlemiş...”

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KOÇ, YILDIRIM'IN ÖNERİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın, “Seçimi kim kaybederse kaybetsin, Jose Mourinho’nun yarı parasını versin” teklifinin hatırlatılması üzerine, “Mourinho konusunu derbi öncesi gündeme getirmek talihsizlikti. Olumsuz etki yarattı. Hoca ve futbolcu yatırımdır. 2 senesi, 45 milyon Euro olacak bir yatırımı beraber yapalım diyor. Bir masa etrafında medenice oturabilirsek onlara da bakarız sonra” dedi. Koç, İsmail Kartal’ın geleceği ile ilgili de, “Şu an zamanı değil” ifadesini kullandı.

KİM DİYE MERAK EDİYORSA AYNAYA BAKSIN

Aziz Yıldırım’ın, “Ali Koç, ‘Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ dediği için adayım” sözü değerlendiren Koç, “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Bir tanesi de kendisi! Şampiyon olursak memnun olmayacak” dedi.

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KONYA-G.SARAY MAÇI İÇİN UEFA'DAN GÖZLEMCİ İSTEDİK

G.Saray'ın deplasmanda oynayacağı Konya maçı ile ilgili soru üzerine Ali Koç, “UEFA, FiFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor’un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA’ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk. Tek güvencem Konyaspor” dedi.

DELİKANLIYIM DİYE KAVGAYA ÇAĞIRIYOR AMA TV'YE BİLE ÇIKMIYOR

Ali Koç, Dursun Özbek’in derbideki olaylar sonrası kendisiyle ilgili sözleri için, “Delikanlıysan gel diye kavgaya çağırıyor ama TV’ye çıkartamıyoruz” dedi. Koç, Erden Timur’u hiçbir toplantıda tehdit etmediğini de belirterek, “Erden Bey’e kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Böyle bir konuşma geçmedi. Dursun Özbek’in bu ilk yalanı değil” ifadesini kullandı.

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