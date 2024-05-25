Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Şampiyonluk sözü veriyorum

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Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olan Aziz Yıldırım, Silivri, Çorlu ve Lüleburgaz’daki taraftar derneklerinde kulüp üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Mevcut başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerini ve seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

Şampiyonluk sözü vermiyorum diyor, ben varken şampiyon yapmayacaklar diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum.

Genel kuruldaki mal satışına dair maddelere karşıyım. Mal kulübündür. Tek tek projelerin varsa bunları sunarsın, ona göre oylarız, ama tek tek oylayın.

Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz.