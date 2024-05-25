×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Şampiyonluk sözü veriyorum

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Şampiyonluk sözü veriyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un “Şampiyonluk sözü vermiyorum” sözünü hatırlatan Yıldırım, “Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum” dedi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olan Aziz Yıldırım, Silivri, Çorlu ve Lüleburgaz’daki taraftar derneklerinde kulüp üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Mevcut başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerini ve seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

Şampiyonluk sözü vermiyorum diyor, ben varken şampiyon yapmayacaklar diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum.

Genel kuruldaki mal satışına dair maddelere karşıyım. Mal kulübündür. Tek tek projelerin varsa bunları sunarsın, ona göre oylarız, ama tek tek oylayın.

Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Fenerbahçeli oyuncular için ekstra ceza başvurusuGalatasaray'dan Fenerbahçeli oyuncular için ekstra ceza başvurusuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!