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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak seçimi kaybederiz ama...

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak seçimi kaybederiz ama...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 01:10

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda mevcut Başkan Ali Koç'a karşı aday olan Eski Başkan Aziz Yıldırım, olaylı Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.

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Fenerbahçe Kulübü'nde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle buluştu.

Kalamış'ta bulunan bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, "Hepimiz Fenerbahçeliyiz" diyerek sözlerine başlarken "Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz.' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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"İNŞALLAH EUROLEAGUE'İ 2. KEZ KAZANIRIZ"

Fenerbahçe'nin amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız." dedi.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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