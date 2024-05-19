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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa’da düğüne katıldı

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa’da düğüne katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 09:21

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa’nın Salihli ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği Eski Başkanı Adnan Türkay’ın oğlunun düğününe katıldı.

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Fenerbahçe'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Manisa’nın Salihli ilçesinde Gülsüm- Hüseyin Türkay çiftinin düğün merasimine katıldı.

Düğüne katılan Yıldırım, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken, taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa’da düğüne katıldı

Düğün merasiminde ayrıca Aziz Yıldırım için yaptırılan özel pasta kesilerek davetlilere ikram edildi.

Düğün merasimine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa ve Ege Bölgesi’ndeki Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Düğün merasiminde şarkıcı Cenk Ürek sahne aldı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa’da düğüne katıldı

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta arasında yaptığı ve başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısında bu düğünden bahsetmiş; "Hafta sonu bir düğünümüz var. Sonrasında yönetim kurulu listesini oluşturacağım..." demişti.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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