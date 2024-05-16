Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Borcu kapatmaya değil, şampiyonluk için geliyorum

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Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım en son 10 yıl önce şampiyon olan bu sene de şansı mucizelere bağlı olan sarı lacivertlilerin özlemini dindirmek için göreve talip olduğunu söyledi. Dün Wyndham Grand Kalamış Otel’de bir basın toplantısı düzenleyen Yıldırım şu açıklamaları yaptı: “Kavga etmeyeceğiz kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim. 72 yaşındayım, 3 yıl için geleceğim. Daha fazlasını yapamam. ‘Yap’ deseniz bile yapamam.

F.BAHÇE’YE ZARAR VERDİK, BİLİYORUZ

“Ben ayrılırken, ‘Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu’ dediler. Şimdi ‘Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın.’ diyorlar. Bizim derdimiz Fenerbahçe’nin şampiyon olması. Neye mal olursa olsun şampiyonluklar, kulüpleri, camiaları büyütüyor. 4 sene benim başkanlığımda şampiyon olamadık. Ben ve dava arkadaşlarım o dönemde her gün mahkemeye gittik. Bu 4 sene hiçbir şeye konsantre olamadık, Fenerbahçe’ye zarar verdik. Bunu biliyoruz.

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KİMSENİN DEĞİL F.BAHÇE’NİN ADAMIYIM

Başkan Ali Koç “Ben başkan oldukça Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” dedi. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, federasyon başkanı mı, kim? Eğer birbirlerine bağlıysa alttan yukarıya gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Ben kimsenin adamı değilim, ben Fenerbahçe’nin adamıyım. ‘Fenerbahçe’yi ben varken şampiyon yapmayacaklar’ lafı üzerine aday oluyorum. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyorlar. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım.

2018 ŞAMPİYONLUĞU SEÇİME KURBAN GİTTİ

İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe’de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. İmece usulü çalışarak, hep beraber sahip çıkacağız. Banka borcunu kapatmamız lazım ama ben borç kapatmaya gelmiyorum, ben Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyorum.” Yıldırım ayrıca “Takımın şampiyonluğu seçimden daha önemli. Üzülerek söylüyorum, 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edilmiştir. Karşınızda şampiyonluk ihtimalimizin, rakibin maçına bağlı olmasının burukluğuyla bulunuyoruz” dedi.

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ALi KOÇ iLE KÜS DEĞiLiM SADECE FiKiRLERiMiZ AYR

ALİ Koç ile küs değilim, sadece fikirlerimiz ayrı. Divan Başkanlığı’nın 2 adayı bizi barıştıracaklarmış... Ben dedim ki ‘benim adıma niye konuşuyorsunuz?’ Ben Ali Koç ile küs değilim. Benim Koç ile değil icraatları ile sorunum var. Siz memnunsanız ben de memnunum. Siz değilseniz ben de değilim. Seçimi kaybettim, vay efendim garajdan gitmişim, havadan mı gidecektik! Kaybettik. Eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık.

KONGRELERE GELSEYDiM HEPSi YARIDA KALIRDI

Kongrelere gelseydim bütün hepsi yarıda kalırdı. Ben bütün yanlışları söylerdim. Ramos’u alın dedim, biz kimleri getirdik? Alex, Ortega, Anelka... 1-2 sene çok kötü transferler yapıldı. Ben gelseydim bunları söylerdim. Parayı düzelttik diyorlar, ne kadar düzeltmişler söylesinler bakalım. Huzursuzluk olmasın diye kongrelere gelmedim. Divan Kurulu Başkanlık Seçimi’ne geldim. Biri bile gelip ‘Hoş geldin başkan’ demedi. Divanda gelip elimi sıksa hayır mı diyecektim.”

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YILDIRIM’DAN ALi KOÇ’A ‘KALAMIŞ’TA GÜN BATIMI’ GÖNDERMESi

Aziz Yıldırım, dün Ali Koç’un 2018’de sarf ettiği “Belki de pazartesi sabaha karşı hep beraber güneşin doğmasını Kalamış’ta seyrederiz. Kim bilir?” sözlerine de gönderme yaptı. Yıldırım gülerek “Çok önemli bir sürprizim var. Kalamış’ta güneşin doğmadığını, battığını söyleyeceğim” diyerek Koç’un sözlerine atıfta bulundu.

NiHAT ÖZDEMiR iLE HUSUMETi 2011’DEN

“Nihat Özdemir, 12 sene benim yanımda Fenerbahçe’ye hizmet etti! Siz bilmiyorsunuz, bırakın onların yalanlarını. Ali Koç ile aralarındaki husumet 2011’den. Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin değeriydi... Sonra gitti federasyon başkanı oldu. Adama salladılar, Fenerbahçe’den istifa etti. Al çiçeği eline, git ‘Başkan bize bunu bunu yapıyorlar, bunu çöz.’ de. Niye geldin mi diyecekti? Bütün değerleri yok ediyoruz.”

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BENiM ZAMANIMDA G.SARAY HiKAYEYDi

“Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara’ya gittim ve ‘Hapis yatmaya razıyım, karar verin’ dedim. Verdiler!

Benim dönemimde Galatasaray’ın Kadıköy’de hiç galibiyeti yoktu.”

1.9 MiLYAR TL iLE BIRAKTIM ŞiMDi BORÇ 12 MiLYAR TL

“20 sene başkanlık yaptım, 6 sene şampiyon olduk. Hiçbir zaman ‘para yok’ demedik. 1 milyar 950 milyon TL borç bıraktım. Şu anda kulüpte 12 milyar TL borç var.”

SiZ ANLAŞIN JOSE MOURiNHO’NUN YARI PARASINI BEN VERECEĞİM

Aziz Yıldırım seçilmesi durumunda takımın başına getirmek istediği Jose Mourinho ile kurulan temaslar hakkında bilgi verirken mevcut yönetime de Portekizli teknik adam ile ilgili bir teklifte bulundu. Yıldırım seçimi kazansalar da kaybetseler de ünlü çalıştırıcının Fenerbahçe’ye gelmesi gerektiğini savunurken şu ifadeleri kullandı: · “JOSE Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi.

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ŞARTLARDA ANLAŞIRSAK GELECEK

Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Şimdi diyorlar ‘15 Milyon Euro buna verilir mi?’ Ya sana ne kardeşim? Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek. · BU yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Divan Başkanımız Şekip Mosturoğlu’ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho’nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım...”

iSTEDiĞi BiRKAÇ OYUNCUYU ALIRIZ

Mourinho gelirse, istediği birkaç ismi alırız. Transferde cömert olmak gibi bir durum yok. Önce içeriyi bir göreyim.”

KULÜPTEN ATILAN HERKESi AFFEDELiM

“Fetöcüler hariç kulüpten atılanları affedelim!”

“Takımdan ayrılmak isteyen varsa gider. Yeni hoca oyuncu ister, bakarız.”

Bana oy vermeyenlere teşekkür ederim, beni hayata döndürdüler ve bu dönemde para kazandım.” · “20 yıl başkanlık yaptım, devletten bir tane iş almadım. Bu sene 2 tane iş aldım.”

“10 numaraya Cemil Turan’ı transfer edeceğiz. (Gülerek). Parayla alamazsınız!”

“Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz. Kötü olursa, bakılır.”