Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve Ozan Tufan eleştirileri! 'Suç Ali Koç'un...'

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise 61. dakikada Berkay kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 37 puanla lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kaldı. Son 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Başakşehir ise galibiyet hasretine son vererek 37 puana yükseldi.

Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, Fenerbahçe - Başakşehir maçını köşelerinde yorumladı.

BANU YELKOVAN: POZİSYONU BİLE YOKTU Kİ PUANI OLSUN

Maç öncesi Fenerbahçe için kötümser düşünenler haklı çıktı.

Sezon başından bu yana sıklıkla bölünen ve gerçek bir devre arası olmayan lig, bazı takımların düşük konsantrasyon eşiğinin iyice azalmasına yol açtı. Her ara sonrası lige tekrar dönmek biraz daha zorlaşırken, taraftarın heyecanını canlı tutabilecek bir transfer hamlesi bile olmaması, yeni hocanın bir türlü açıklanmaması, yeni hoca olup olmayacağının bile belli olmaması, beklentilerini gelecek sezona ertelemeye hazır olan taraftarların bile ruhen futboldan kopmasına ve teselliyi basketbolda bulmasına yol açtı.

‘FENERBAHÇE FAVORi’ DiYENLER VARDI

Bütün olumsuzluklara rağmen, maça gelecek kadar motive taraftarların sayısı şaşırtıcı şekilde fazlaydı. Maç öncesi, beklentilerini Sivasspor maçının ilk yarısına endeksleyenler, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe’nin artık toparlanma trendine girdiğini, fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu ve dörtlü savunma olsun, Pereira’nın oynatmadığı oyuncular olsun, her şeyin düzene girdiğini ve Fenerbahçe’nin kendi evinde ve seyircisi önünde oynayacağı bu maçın rahat favorisi olduğunu söyleyebilirdi. Hele ki Başakşehir’in galibiyet hasreti 4 maça çıkmışken ve Altay galibiyetini bir kenara bırakırsak 3 puana uzun zamandır hasret kalmışlarken.

SiVAS MAÇININ 2. YARISI GiBi

Daha kötümser olanlarsa, Sivasspor maçının ikinci yarısını öne sürerek, Fenerbahçe’nin hâlâ önemli eksiklikleri olduğunu, derli toplu bir Başakşehir’in, hele başında ligde sarı lacivertlileri en iyi tanıyan, daha önce bu kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapmış Emre Belözoğlu varken, Edin Visca’nın yokluğunda bocalasalar bile, yokluğunu takviye etmek için bir hafta hazırlık süresi ve Serdar Gürler takviyesi sonrası bu maçı kazanacağını söyleyebilirdi.

HER DAKiKA OYUNU DAHA DA GERiYE GiTTi

İkinci grup net haklı çıktı. Fenerbahçe’nin maç boyu neredeyse pozisyonu yoktu. Oyuncu değişiklikleriyle Futbol pozitif olarak değişeceğine sanki daha da geriye gitti. Fenerbahçe, ikinci yarıya daha etkili başlayan Başakşehir’in baskısına dayanamayıp 61. dakikada gelen Berkay Özcan’ın golüne engel olamazken ve gol sonrası dahi reaksiyon gösteremezken bu sezon Başakşehir’den ikinci mağlubiyetini almış oldu.

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE'NİN FUTBOL HAFIZASI YOK

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumu anlamak için, sadece son 18 ay içinde, sadece iki pozisyonda yaşanan türbülansı hatırlamak yeterli bence: 2020 yazında Fenerbahçe’de göreve Erol Bulut getiriliyor. Takımdaki tüm bekler Dirar, Isla ve Hasan ayrılıyorlar. Dört bek transfer ediliyor: Gökhan, Caner, Nazım, Novak... 2021 yazında göreve bu kez Pereira geliyor. Belözoğlu periyodunda sağ bek kullanılan Ozan dahil hiçbir beki beğenmiyor. Beş bek alternatifinin üçü takımdan ayrılıyor, ikisi yedek oturuyor. Pereira kanat bek olarak devşirme Ferdi ve Samuel’e dönüyor. Şu anda 2022’nin şubat ayındayız. Görevde İsmail Kartal var. Hafta içinde muhabirlerle yaptığı kahvaltıda Ferdi ve Samuel’i bek olarak görmediğini, mecbur kalmadıkça onları açık olarak kullanacağını söylüyor. Ve başkandan bek transferi talep ediyor.

SUÇ ALi KOÇ YÖNETiMiNDE

Bakınız sadece 18 ayda, sadece iki pozisyonda yaşanan kargaşa bile Fenerbahçe’nin bir FUTBOL HAFIZASI, bir organizasyonu, bir kulüp stratejisi olmadığını kanıtlıyor. Bir takıma her gelen teknik adam 20 oyuncu gönderip, 20 oyuncu alamaz. Bir takım teknik adam değişikliği yaşasa dahi bir hafızası olur, hoca değişti yine her seferinde her şeyi sil baştan yapamazsın. Kazanımları yok sayamazsın. Suç bugün Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalışan Kartal’da değil. Suç Belözoğlu yönetiminde şampiyonluk yarışı yapan takıma sıfır saygı duyup, Pereira’ya her şeyi yıkıp-yeniden yapma yetkisi veren Ali Koç yönetiminde.

GOL ATSAYDI SÜRPRiZ OLURDU!

Dünkü maçın öyküsünü ise tek bir değişiklikle özetleyebilirim: Fenerbahçe dünkü maça 4-2-3-1 başladı. On numara oynayan İrfan sakatlanınca o pozisyona Ozan Tufan girdi. Orta üçlü Crespo-Sosa-Ozan oldu. Kenarda hem milli takımında hem de son kulübü Tigres’te defalarca ikinci santrfor olarak oynayan Valencia varken, Serdar Dursun’la çift santrfora dönülebilecekken Ozan Tufan oynadı on numara rolünde. Fıkra bu kadar!

Sağ açıkta Samuel’li, on numarada Ozan’lı, en uçta Berisha’lı yetenek küpü(!) Fenerbahçe’nin Başakşehir’e gol atması sürpriz olurdu bence. Atamadılar zaten.