Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri! Kadıköy'de bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe'de bir maçta daha tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de tribünler, 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Geçtiğimiz maçlarda da benzer tepkileri gösteren taraftarlar, bu kez Başakşehir'in golünden sonra protestolara başladı.

Taraftarların bir bölümü Ali Koç'u istifaya çağırırken, ''Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!'' tezahüratlarında bulundu.

OYUNCULARA ISLIK

Geçen sezon takımın yıldızlarından biri olan ve bu sene beklentinin altında kalan Pelkas, 65. dakikada yerini Valencia'ya bıraktı. Yunan yıldız, oyundan çıkarken ıslıklandı. Oyundan alınan bir diğer isim Sosa da aynı tepkilere maruz kaldı.

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EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATLARI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy’e geldi.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon son 10 maçta hoca olarak görev yapan Belözoğlu ile yollar ayrılmış ve genç teknik adam Başakşehir’in başına geçmişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar müsabaka öncesi ve karşılaşmanın sonrasında Belözoğlu’na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

GOLE SEVİNMEDİ

Başakşehir'in Berkay ile bulduğu golün ardından Emre Belözoğlu'nun sevinç yaşamaması da dikkat çekti.

MAÇ SONU GÜVENLİK ÖNLEMİ

Emniyet güçleri, maçın ardından Fenerbahçe Ülker Stadı’nın çevresinde olası taraftar protestoları nedeniyle yoğun önlem aldı. Yaklaşık 100 polis ve çevik kuvvet ekibi, protokol tribünü çıkışında güvenliği sağlamak için hazır bulundu.

4 SEZONDA KUPA KAZANAMADI

Fenerbahçe’de, 3 Haziran 2018’de başkanlığa seçilen ve sarı lacivertlilerin başında 4. sezonunu yaşayan Ali Koç, istediği başarıları elde edemedi.

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Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu takımın başına getiren Ali Koç, 4 sezonda toplamda 7 hocayla çalıştı.

KADIKÖY'DEKİ DERBİ SERİLERİ SON BULDU

Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri Başkan Ali Koç’un döneminde son buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi ve Kadıköy'de rakibine karşı 20 yıl sonra kaybetti.

Süper Lig'in 2020-21 sezonunun 10. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan sarı lacivertliler, 15 sene sonra ezeli rakibine evinde yenildi.

Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenilerek sahasında 23 yıl sonra mağlup oldu.

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61 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Sarı lacivertliler, Ali Koç döneminde toplamda 61 futbolcu transfer ederken istenilen başarı bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe, 2018- 2019 sezonunda 16 futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14 futbolcu, geride kalan sezonda 22 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi yaptı.