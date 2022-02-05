Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri! Kadıköy'de bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan tam aşı vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlıBakan Koca'dan 'tam aşı' vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlı#Koronavirüs
Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri Kadıköyde bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri! Kadıköy'de bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...#Fenerbahçe
Dünya yine Uğur Şahini konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracakDünya yine Uğur Şahin'i konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracak!#Uğur Şahin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajlarıErdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajları#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, Başakşehire tek golle yenildiFenerbahçe, Başakşehir'e tek golle yenildi#Süper Lig
Bebekteki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış Saldırganın kimliği şaşkına çevirdiBebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi#Bebek
4 kırmızı kartlı maçta Trabzonsporu Visca uçurdu 5 maçlık seri bitti...4 kırmızı kartlı maçta Trabzonspor'u Visca uçurdu! 5 maçlık seri bitti...#Süper Lig
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettiniz eleştirisine Ali Koçtan sert yanıt"Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz" eleştirisine Ali Koç'tan sert yanıt!#Hulusi Belgü
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Spor yasasında sona gelindi Önümüzdeki günlerde gündemde olacakSpor yasasında sona gelindi! 'Önümüzdeki günlerde gündemde olacak'#Gençlik Ve Spor Bakanı
Mucizeyi bekliyorlar Son 2 metre...Mucizeyi bekliyorlar! Son 2 metre...#Fas
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri! Kadıköy'de bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...

#Fenerbahçe#Süper Lig#Başakşehir
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri Kadıköyde bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...

Fenerbahçe tribünlerinden bir kez daha 'istifa' sesleri yükseldi. Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimini protesto etti. Geçen sezon takımın başında olan Emre Belözoğlu için yapılan tezahüratlar da dikkat çekti.

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe'de bir maçta daha tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 0-1 Başakşehir (Maçın özeti)Fenerbahçe 0-1 Başakşehir (Maçın özeti)Haberi Görüntüle

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de tribünler, 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Geçtiğimiz maçlarda da benzer tepkileri gösteren taraftarlar, bu kez Başakşehir'in golünden sonra protestolara başladı.

Taraftarların bir bölümü Ali Koç'u istifaya çağırırken, ''Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!'' tezahüratlarında bulundu.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri Kadıköyde bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...

OYUNCULARA ISLIK

Geçen sezon takımın yıldızlarından biri olan ve bu sene beklentinin altında kalan Pelkas, 65. dakikada yerini Valencia'ya bıraktı. Yunan yıldız, oyundan çıkarken ıslıklandı. Oyundan alınan bir diğer isim Sosa da aynı tepkilere maruz kaldı.

Haberin Devamı

EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATLARI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy’e geldi.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon son 10 maçta hoca olarak görev yapan Belözoğlu ile yollar ayrılmış ve genç teknik adam Başakşehir’in başına geçmişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar müsabaka öncesi ve karşılaşmanın sonrasında Belözoğlu’na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

GOLE SEVİNMEDİ

Başakşehir'in Berkay ile bulduğu golün ardından Emre Belözoğlu'nun sevinç yaşamaması da dikkat çekti.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri Kadıköyde bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...

MAÇ SONU GÜVENLİK ÖNLEMİ

Emniyet güçleri, maçın ardından Fenerbahçe Ülker Stadı’nın çevresinde olası taraftar protestoları nedeniyle yoğun önlem aldı. Yaklaşık 100 polis ve çevik kuvvet ekibi, protokol tribünü çıkışında güvenliği sağlamak için hazır bulundu.

4 SEZONDA KUPA KAZANAMADI

Fenerbahçe’de, 3 Haziran 2018’de başkanlığa seçilen ve sarı lacivertlilerin başında 4. sezonunu yaşayan Ali Koç, istediği başarıları elde edemedi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu takımın başına getiren Ali Koç, 4 sezonda toplamda 7 hocayla çalıştı.

KADIKÖY'DEKİ DERBİ SERİLERİ SON BULDU

Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri Başkan Ali Koç’un döneminde son buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi ve Kadıköy'de rakibine karşı 20 yıl sonra kaybetti.

Süper Lig'in 2020-21 sezonunun 10. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan sarı lacivertliler, 15 sene sonra ezeli rakibine evinde yenildi.

Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenilerek sahasında 23 yıl sonra mağlup oldu.

Haberin Devamı

61 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Sarı lacivertliler, Ali Koç döneminde toplamda 61 futbolcu transfer ederken istenilen başarı bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe, 2018- 2019 sezonunda 16 futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14 futbolcu, geride kalan sezonda 22 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs