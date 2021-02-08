Fenerbahçe Başakşehir maçı ile kupa mücadelesi sürüyor. 28 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Başakşehir 9 kez, Fenerbahçe ise 14 kez galibiyet elde etti. Peki, Fenerbahçe Başakşehir kupa maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR KUPA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaşacak. 9 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.



Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor.



Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.



Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.