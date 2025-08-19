×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bankalar Birliği#Süper Lig
Fenerbahçe, Bankalar Birliğinden çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 18:36

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını resmen açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Haberin Devamı

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,

Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,

Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Bankalar Birliği#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!