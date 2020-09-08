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Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Bankalar Birliği anlaşması ne zaman sonuçlanacak?

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Fenerbahçe'de Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala gözler Bankalar Birliği anlaşmasında... Sarı lacivertlilerin yeni transferlere lisans çıkarıp Rize maçında sahaya sürmesi için TBB ile anlaşma yapması gerekiyor. Cuma günkü açılış karşılaşması öncesinde hareketli saatler şimdiden başladı...

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe'de Süper Lig'in başlamasına üç gün kala hareketli saatler yaşanıyor...

Sarı lacivertli kulüp gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili son rütuşları yaparken bir yandan da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasının sonuçlanması bekleniyor.

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Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi isimleri renklerine katan sarı lacivertliler, bu oyuncular için henüz lisans çıkaramadı. Garry Rodrigues, Michael Frey, Miha Zajc, Nabil Dirar, Murat Sağlam ve Allahyar da bileti kesilen isimler.

Sarı lacivertlilerin Vedat Muriqi'nin Lazio'yu satışı sonrası eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe'nin kalan kısa süre içinde Bankalar Birliği ile anlaşma sağlaması ve oyuncu hamlelerini yapması bekleniyor. 

Fenerbahçe - Bankalar Birliği anlaşması ne zaman sonuçlanacak

 

Fenerbahçe - Bankalar Birliği anlaşması ne zaman sonuçlanacak

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