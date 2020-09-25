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Futbol
Haber Giriş: 25.09.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe antrenmanında kahkaha tufanı! Samatta, Caner Erkin...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımla ilk idmanına çıktı. Tanışma esnasında Tanzanyalı futbolcu ile takım arkadaşları arasında eğlenceli anlar yaşandı. Sinan Gümüş, Caner Erkin gibi isimler oyuncuyla tanışma sırasında adeta kahkalaya boğuldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, takımla birlikte ilk idmanına çıkarken anışma esnasında ilginç anlar yaşandı.

Tanzanyalı futbolcu ile takım arkadaşları arasındaki görüntüler çok konuşuldu. Sinan Gümüş, Caner Erkin gibi isimler oyuncuyla tanışma sırasında adeta kahkahaya boğuldu.

Teknik direktör Erol Bulut da yeni golcüsüne yakın ilgi gösterdi.

Futbol Keyfi // Sezon Premier’i

 

Fenerbahçe antrenmanında kahkaha tufanı Samatta, Caner Erkin...

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