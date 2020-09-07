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GeriFutbol Fenerbahçe antrenmanında Erol Bulut, Jose Sosa'yı alkışlattı
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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 22:09 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe antrenmanında Erol Bulut, Jose Sosa'yı alkışlattı

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jose Sosa, teknik direktör Erol Bulut tarafından takıma alkışlatılarak antrenmana dahil edildi. Yıldız oyuncu, bireysel çalışmalar ile antrenman açığını kapatıp takımla çalışmalara başlayacak.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

EROL BULUT, SOSA'YI ALKIŞLATTI
Jose Sosa, teknik direktör Erol Bulut tarafından takıma alkışlatılarak antrenmana dahil edildi. Yıldız oyuncu, bireysel çalışmalar ile antrenman açığını kapatıp takımla çalışmalara başlayacak.

DIRAR TAKIMA DÖNDÜ
Sakatlığı bulunan Nabil Dirar ise tedavi sürecini tamamlayarak takıma döndü. Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe antrenmanında Erol Bulut, Jose Sosayı alkışlattı

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