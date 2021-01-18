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GeriFutbol Fenerbahçe Ankaragücü maçında Ozan Tufan cezalı duruma düştü!
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 19:45 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Ankaragücü maçında Ozan Tufan cezalı duruma düştü!

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Fenerbahçe Ankaragücü maçında Ozan Tufan cezalı duruma düştü!
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ankaragücü karşısında sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Ozan Tufan, gelecek haftaki Sivasspor maçı öncesi sarı kart sınırındaydı.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Ozan, savunmadan seken topa gelişine vole vurmayı denedi ama ayağı rakibine de çarpınca sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe Ankaragücü maçında Ozan Tufan cezalı duruma düştü

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