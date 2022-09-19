Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından Tümer Metin: 'Olağanüstü iş çıkardı, Fenerbahçe artık...'

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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Jorge Jesus'un olağanüstü bir iş çıkardığına vurgu yapan Metin, sarı lacivertli takımın gidişatıyla ilgili analizler yaptı.

"BU KADROLAR NİYE KURULUYOR?"



Çok sık başvurmadığımız ama konuştuğumuz klişeler vardır. Avrupa sonrası yorgunluk gibi.. 23 kişilik kadroları niye yapıyorsunuz? 3 kulvarda oynayacağın için bu havuzdaki oyuncuları eşit bir şekilde dağıtacaksın ve en iyi sonucu almak için uğraşacaksın.

"JESUS'U KUTLAMAK LAZIM"



Jorge Jesus'u kutlamak lazım. Çünkü olağanüstü iş çıkardı. Genler de tutmuş gözüküyor. Maçın başından sonuna kadar, istek ve arzudan en ufak bir sapma yoktu. Oyuna giren çıkan dengesiyle ilgili söylüyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorsan bir kere formda olacaksın. Başka şansın yok. Ben biraz kapris yapayım. Niye oynamıyorum? Ben takımın bankosuyum falan filan... Buralar Jorge Jesus'a işlemez. Gen tutmuş dediğim olay şu; Fenerbahçe bu kadro kalitesiyle bu ligde çok maç kazanır ama geçmişte de kazandığı maçlarda şu ifadeyi kullanırız, "Maça giden taraftar stattan mutlu ayrılmak ister." Bugün herkesin çok mutlu stattan ayrıldığına eminim ama sadece futbol izlemek isteyen, Fenerbahçe taraftarı olmayan da oturur bu maçı izler.

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"TEKNİK DİREKTÖR BAŞARISI"



Bazı takımlarımız var izlemek istemiyoruz. Ama Fenerbahçe'yi izlerken keyif alıyoruz. Oyuncu da keyif alıyor. Keyif aldıkça işin ritmi ve şekli değişir. Sonuç da geldikçe daha da bütünleşirsin ve havan değişir. Fenerbahçe'nin 20 oyuncusunun da formda olması bir teknik direktör başarısıdır. Oyuncuyu formda tutmak ve takıma dahil etmek. Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusunun şu anda dışarda kalmaya lüksü yok. Dışarda kalan 5-6 hafta forma göremez. Çünkü herkes formayı bekliyor. Geçmişten gelen bir kırılganlığı vardı Fenerbahçe'nin ama ligin 7. haftası itibariyle ondan eser kalmadı. Maç giden taraftar hocasına gğveniyor. Kırılganlığı atmışlar. Hoca ve oyuncu işbirliği oluşmuş. Seyircinin stattan mutlu ayrılması son derece önemlidir. Bu takıma sireyet eder. Oyuncu da bunu sahada yansıtır. Arda Güler yanıp tutuşuyor bugün 10 dakika daha erken oyuna gireyim diye. Veya İrfan Can Kahveci de oynamak ister. Bir çırpıda 16-17 oyuncusunun formda olduğunu söyleyebiliriz. Jesus güçlü bir karakter. saha kenarı duruşuyla, oyuncuyla birebir ilişkisi... Fenerbahçe artık seyirciyle barıştı.

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