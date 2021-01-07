Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı! Volkan Demirel ve Tzavellas...

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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin 14. dakikasında Alanyasporlu Davidson'ın yaptığı faul sonrasında kaleci Altay yerde kaldı.

Sarı-lacivertli oyuncular Halil Umut Meler'e itirazda bulunurken hareketi yapan Davidson sarı kart gördü.

Hakemin kartı sonrasında Enner Valencia ile Tzavellas tartışırken Fenerbahçe yedek kulübesindeki Harun Tekin, itirazı sebebiyle sarı kart gören bir diğer isim oldu.

VOLKAN DEMİREL SAKİNLEŞTİRDİ

Harun Tekin'in tepkisi üzerine Tzavellas, yedek kulübesine yönelirken Yunan oyuncuyu Fenerbahçe'nin teknik heyetinden Volkan Demirel sakinleştirdi. Demirel, olayların büyümesini engellerken Halil Umut Meler, Tzavellas'a da sarı kart gösterdi.

AYNI POZİSYONDA İKİ OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Davidson ve Tzavellas, gördükleri sarı kartların ardından Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

EROL BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, eski takımına karşı maça çıktı. Genç teknik adam, Yeni Malatyaspor ile başladığı kariyerinde Fenerbahçe'den önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

SADIK STOPERE ÇEKTİ

Fenerbahçe'de geçen haftaki Kasımpaşa maçına sol bekte başlayan Sadık, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kendi pozisyonuna geçti. Kasımpaşa maçında Caner Erkin ve Filip Novak'ın yokluğunda sol bekte görevlendirilen ve etkili bir performansa imza atan Sadık, bu maçta ise stopere döndü.

GÖKHAN VE SOSA KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Jose Sosa riske edilmedi. Hafta içinde sakatlıkları bulunan ancak buna rağmen Kasımpaşa karşısında kadroda dahil edilen iki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.