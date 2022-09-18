Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları

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Süper Lig 7. haftaya girerken Fenerbahçe Alanyaspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 6. haftayı BAY geçen Fenerbahçe Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Alanyaspor ise Ankaragücü galibiyetinin ardından aynı başarıyı Fenerbahçe'de de göstermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Eduardo.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇYA, HANGİ KANALDA?

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Fenerbahçe- Alanyaspor maçı 18 Eylül akşamı saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Luan Peres, Süper Lig’de bu akşam oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.