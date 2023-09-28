Fenerbahçe Alagöz Holding'den tarihi başarı! Süper Kupa şampiyonu...

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Bu yıl 12. kez düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ile Eurocup şampiyonu Fransız ekibi ASVEL, Astroballe Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşma hızlı başlayan ve savunmada da rakibini durduran sarı-lacivertliler ilk periyodu 26-16 önde tamamlarken, devreye de 51-28'lik skorla üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte baskısını arttıran ve rakibi top kaybına zorlayan Fenerbahçe, bu periyodu 84-38 önde bitirdi. Son periyotta da bu oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler parkeden 109-52'lik skorla galip ayrıldı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.



Fenerbahçe, bu sonuçla FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı oldu.

Bakan Bak'tan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da oynanan FIBA Süper Kupa mücadelesinde Fransa ekibi Asvel’i mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

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"Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa’yı da kazanarak bizleri çok gururlandırdı. Fransa’nın Lyon şehrinde oynanan maçta Asvel’i yenerek Süper Kupa’yı ilk kez ülkemize kazandıran Sarı Lacivertli Ekibimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding’in şampiyonluğunda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yönetim ve sarı lacivertli camiayı kutluyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding’in başarılarının devamını diliyorum."