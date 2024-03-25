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Fenerbahçe Alagöz Holding yarı finalde!

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#ING Kadınlar Basketbol Süper Lig#Fenerbahçe#Sporanasayfa
Fenerbahçe Alagöz Holding yarı finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 19:25

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş'ı 89-73 mağlup eden Fenerbahçe seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş’a konuk olan Fenerbahçe, parkeden 89-73’lük skorla galip ayrıldı. Seride durumu 2-0’a getiren sarı-lacivertliler, yarı final bileti aldı. Fenerbahçe, yarı finalde MKY İzmit Belediyespor - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Salon: Ankara
Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam
Botaş: Taya Reimer 11, Lindsay Allen 21, Natasha Mack 17, Lyndnra Weaver 22, Manolya Kurtulmuş, Işık Su Güven, Buket Ünal, Deniz Üstün 2
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
Fenerbahçe: Napheesa Collier 22, Emma Meesseman 20, Kitija Laksa 8, Sevgi Uzun 10, Nikolina Milic 13, Şerife Alperi Onar 9, Tilbe Şentürk 5, İdil Saçalır, Selin Rachel Gül 2
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 25-25

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#ING Kadınlar Basketbol Süper Lig#Fenerbahçe#Sporanasayfa

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