×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı! Murat Sancak'tan Serdar Dursun'a: "Mert Hakan'a söyle, şoförüne sahip çıksın"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Murat Sancaktan Serdar Dursuna: Mert Hakana söyle, şoförüne sahip çıksın
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 00:00

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4 golle geçtiği maçın ardından kavga çıktı. Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın yardımcısı arasında çıkan tartışma sonrası sinirler gerildi. Karşılaşma sonrası stadyuma gelen eski başkan Murat Sancak, olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterirken Fenerbahçe cephesinden de açıklama geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. 

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Adana Demir'i 4 golle geçerken mücadele sonrası kavga çıktı. 

TARTIŞMA OTOPARKTA BAŞLADI

Maçın ardından Ülker Stadı otoparkında sinirler gerilirken araya güvenlik ekipleri girdi ve olayın büyümesinin önüne geçildi.

SANCAK'TAN MERT HAKAN TEPKİSİ

Müsabaka sonrası stadyuma gelen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, maç sonunda otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'da Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit içerikli mesaj gönderdiğini söyleyen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli futbolcuya tepki gösterdi.

SERDAR DURSUN'U DURDURUP MERT HAKAN'I ŞİKAYET ETTİ

Haberin Devamı

Olaylar nedeniyle öfkelenen Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

METİN KORKMAZ SERZENİŞTE BULUNDU

Adana Demirspor da Başkan Metin Korkmaz da yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilere serzenişte bulundu.

Yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli Mert Hakan'a tepki gösteren Başkan Metin Korkmaz, sarı lacivertli oyuncunun şoförünün Adana Demirsporlu yetkili Gökhan Göktürk'e küfür ettiğini belirtip tehditler savurduğunu kaydetti.

"O OLAYIN DİBİNE İNMEK LAZIM"

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalar yapan Selahattin Baki ise yaşanan gerilimin sorulmasına üzerine, "Onunla ilgili erken konuşmak için. O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur." yanıtını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!