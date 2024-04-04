Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı! Murat Sancak'tan Serdar Dursun'a: "Mert Hakan'a söyle, şoförüne sahip çıksın"

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Adana Demir'i 4 golle geçerken mücadele sonrası kavga çıktı.

TARTIŞMA OTOPARKTA BAŞLADI

Maçın ardından Ülker Stadı otoparkında sinirler gerilirken araya güvenlik ekipleri girdi ve olayın büyümesinin önüne geçildi.

SANCAK'TAN MERT HAKAN TEPKİSİ

Müsabaka sonrası stadyuma gelen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, maç sonunda otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'da Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit içerikli mesaj gönderdiğini söyleyen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli futbolcuya tepki gösterdi.

SERDAR DURSUN'U DURDURUP MERT HAKAN'I ŞİKAYET ETTİ

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Olaylar nedeniyle öfkelenen Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

METİN KORKMAZ SERZENİŞTE BULUNDU

Adana Demirspor da Başkan Metin Korkmaz da yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilere serzenişte bulundu.

Yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli Mert Hakan'a tepki gösteren Başkan Metin Korkmaz, sarı lacivertli oyuncunun şoförünün Adana Demirsporlu yetkili Gökhan Göktürk'e küfür ettiğini belirtip tehditler savurduğunu kaydetti.

"O OLAYIN DİBİNE İNMEK LAZIM"

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalar yapan Selahattin Baki ise yaşanan gerilimin sorulmasına üzerine, "Onunla ilgili erken konuşmak için. O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur." yanıtını verdi.