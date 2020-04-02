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Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe açıkladı! Sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu...

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Fenerbahçe açıkladı! Sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu...
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Fenerbahçe Kulübü, Corona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanları için Fenerbahçe semtinde bulunan konukevinin hizmete açıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz.

Bu düşüncemiz doğrultusunda, ülkemize olan sorumluluk bilincimizle kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Hastaların tedavisi esnasında, hayatlarını kaybeden başta değerli hocamız Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, rahatsızlanarak tedavi altına alınanlara acil şifalar diliyoruz.

Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk günlerinden bu yana hayatlarını riske ederek büyük bir özveri ile milletimize hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.

#Birliktebaşaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe açıkladı Sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu...

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