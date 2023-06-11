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Fenerbahçe 5 yıldızlı formalarla seremoniye çıktı

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#Fenerbahçe#Türkiye Kupası#Başakşehir
Fenerbahçe 5 yıldızlı formalarla seremoniye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 23:44

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumunda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'de oyuncular seremoniye 5 yıldızlı formayla çıktı.

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Maçın ardından tüm futbolcular formalarını değiştirdi ve armanın üzerinde yer alan 5 yıldızla kupa törenine katıldı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ise forma değişimini alkışlarla karşıladı.

FENERBAHÇEDEN RAKİBE ALKIŞ

Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jorge Jesus kupa töreninde ikincilik madalyalarını alan Başakşehirli futbolcuları ve hakemleri koridor yaparak alkışladı. Fenerbahçe taraftarları ise eski kaptan, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler ise maçın yıldızı ödülünü aldı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir Ak Parti Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti. Fenerbahçeli oyuncular kupa coşkusunu yaşadı. Başakşehir takımı oyuncuları da kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi alkışladı.

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#Fenerbahçe#Türkiye Kupası#Başakşehir

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