Fenerbahçe 3-1 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Sarı lacivertliler, ligin 19. haftasında Ülker Stadyumu'nda ağırladığı Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek üst üste 5. kez kazandı.

Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mame Thiam, 34. dakikada Samatta ve 67. dakikada Enner Valencia kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 90+4'te Emre Güral attı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkartan Fenerbahçe, puanını 38'e çıkarttı ve aynı puana sahip lider Beşiktaş ile puanını bir kez daha eşitledi.

FENERBAHÇE 3-1 ANKARAGÜCÜ

28' Mame Thiam, 34' Samatta, 67' Valencia / 90+4' Emre Güral

7' Fenerbahçe maça hızlı başladı! Sol kanattan Valencia'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Samatta kafa vuruşunu yaptı, direk dibindeki Atila Turan çizgi üzerinde topu çıkarttı.

12' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sarı lacivertliler tehlike yaratmaya devam ediyor. Valencia'nın ortasında top kaleci Ricardo'da kaldı.

28' Sağ kanattan Valencia'dan gelen topa Mame Thiam gelişine vurdu. Kaleciden seken topu Thiam tamamladı ve takımını öne geçiren golü attı. Mame Thiam, bu sezon iç sahadaki ilk golünü attı.

34' Fenerbahçe'den bir gol daha! Ozan'ın uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu göğsüyle kontrol eden Thiam, bekletmeden Samatta'yı gördü. İki rakibinin arasından sıyrılan Samatta, sol köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve farkı ikiye çıkarttı.

39' İlk yarıda Fenerbahçe oyunun hakimi durumunda. Valencia'nın şutu sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde savunmadan seken topu önünde bulan Pelkas kaleye göndermek istedi ama son anda araya savunma girdi.

53' İkinci yarı da hızlı başladı. Thiam'ın sağdan getirdiği topa Valencia istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

66' Enner Valencia çok uzaklardan attı! Yaklaşık 25 metreden çok sert vuran Valencia, güzel bir golle farkı üçe çıkartan golü kaydetti.

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