Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (Kadın Futbol Süper Ligi maçı)

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 25. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta 1-0 geri düşen Fenerbahçe, daha sonra bulduğu gollerle 2-1'lik galibiyete uzandı.

Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önündeki hava topu mücadelesi sonrası topu kapan Arzu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Maçın 9. dakikasında Yağmur Uraz pasını Ece Türkoğlu’na aktardı. Ceza yayı içinde rakibini geçen Ece, kale önünde yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Fenerbahçe, 70. dakikada 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Coleman’ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken, sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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İKİLİ AVERAJ EŞİTLENDİ, PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Galatasaray, derbiye 5 puan farkla lider gelmişti. Fenerbahçe kritik maçı kazanıp puan farkını 2'ye indirdi ve 57 puanla 2. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 59 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. İkinci yarıdaki maçı da Fenerbahçe aynı skorla kazandı ve ezeli rakipler arasındaki ikili averaj eşitlendi.

Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.

Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Eshan Kartal, Mesut Çerko

Fenerbahçe: Göknur Güleryüz, Ecem Cümert (Zeynep Kerimoğlu dk. 65), Gülbin Hiz (İpek Kaya dk. 79), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Ece Türkoğlu (Haley Berg dk. 79), Fatma Kara, Busem Şeker, Coleman, Sevcova (Meryem Çal dk. 73), Yağmur Uraz

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Galatasaray: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Shmatko, Benan Altıntaş, Ecem Esen, Ebru Topçu, Kipoyi, Bakarandze (Elanur Laçin dk. 83), Megi Doçi (Uchendu dk. 63), Arzu Karabulut

Goller: Arzu Karabulut (dk. 4) (Galatasaray), Ece Türkoğlu (dk. 9) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bakarandze, Berna Yeniçeri, Ecem Esen (Galatasaray), Meryem Çal (Fenerbahçe)

Gökhan Bozkaya: "Sezon sonunda şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, karşılaşma sonrası basın mensuplarına alınan galibiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Derbiden galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirten Bozkaya, "Öncelikle bütün oyuncularımı kutluyorum, emeklerine sağlık. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, baskılı oynadık. Kazanmak isteyen taraf bizdik. Bunu da skora yansıttık. Mutluyuz. Şimdi puan farkı 2’ye düştü. Biz bu ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Ben oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Bu zorlu maçta bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Bozkaya, "Biz içeride, dışarıda en azından oyunumuzu sahaya yansıtıyoruz. Sürekli önde oynayan, baskılı oynayan, topa sahip olan takımız. Puan kaybettiğimiz maçları izleseniz, gerçekten çok gol kaçırdık. O maçlar bile 3-4 farklı kazanabileceğimiz maçlardı, olmadı. Taraftarlarımız her yerde bize güç veriyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz onlar için, forma için, arma için oynuyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ise, "Zor maç, içeride statta oynamıştık. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.