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Fenerbahçe, 15 yıl sonra ilk peşinde! Galatasaray maçı...

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Fenerbahçe, 15 yıl sonra ilk peşinde Galatasaray maçı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:24

Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarlayacak.

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Geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ezeli rakiplerine kaybetmedi. Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe’de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligin 18. haftasında ise Galatasaray’ı konuk ederken müsabaka 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy’de kozlarını paylaştı ve sarı-lacivertliler 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

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İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk şansını son haftaya taşımanın hesaplarını yaparken, bu sezonki derbi performansını da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara karşı sahadan galibiyetle ayrılması halinde bu sezon oynadığı 4 derbide 10 puan toplamış olacak. Sarı-lacivertliler, bu rakama son olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı. İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk dönemi olan 2014-2015 sezonunda derbilerde (3 galibiyet, 1 mağlubiyet) 9 puan almıştı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

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