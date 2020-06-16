Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor | Maçın özeti ve golleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı 2-1 yenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi deplasmanda 23 yıl sonra mağlup etti ve tarihi bir galibiyet elde etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sörloth (2) ve Novak atarken Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

42. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz Türüç, penaltı noktası civarında yaptığı voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.