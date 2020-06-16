Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Kadıköy'de özel kareler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar için özel bir tribün hazırlayan Fenerbahçe Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verdi.Fenerbahçe ayrıca iç sahada oynanacak karşılaşmalar için sevdikseni.fenerbahce.org sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların kartonetlerini tribünlere yerleştirdi. Sarı lacivertli kulüp sağlık çalışanlarını da yine unutmadı ve maketlerine Ülker Stadyumu'nda yer verdi.İşte Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi o anlar...