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Hürriyet
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 20:31,

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Kadıköy'de özel kareler

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Ülker Stadyumu'nda maket taraftarlar yine yerini aldı...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Salgına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar için özel bir tribün hazırlayan Fenerbahçe Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verdi.

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Fenerbahçe ayrıca iç sahada oynanacak karşılaşmalar için "sevdikseni.fenerbahce.org" sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların kartonetlerini tribünlere yerleştirdi.

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Sarı lacivertli kulüp sağlık çalışanlarını da yine unutmadı ve maketlerine Ülker Stadyumu'nda yer verdi.

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İşte Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi o anlar...

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