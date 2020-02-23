Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Süper Lig'in 23'üncü haftası kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve 20 yıllık seri sona erdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 21. dakikada Kruse kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 45'e yükseltti ve lider Trabzonspor ile puanını eşitledi. Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı. Maçın 84. dakikasında Deniz Türüç ve Younes Belhanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(ilk yarı)
4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
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