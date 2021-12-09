Fenerbahçe 1-1 Eintracht Frankfurt (Maçın özeti ve golleri)

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 29. dakikasında Sow ile öne geçen Bundesliga ekibi, 42. dakikada Berisha'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Grubun 5. haftası sonunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam etmesi kesinleşen Fenerbahçe, bu beraberlikle birlikte 6 puanla 3. sırada tamamladı.

Eintracht Frankfurt ise topladığı 12 puanla gruptan lider olarak çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.

10. dakikada sol taraftan Kostic’in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada’nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre’nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

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42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.

65. dakikada Berisha’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Zajc’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Trapp’ta kaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Min-Jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre