Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve Avrupa Ligi macerasını sonlandırdı. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek olan sarı-lacivertlileri play-off'ta dişine göre rakipler bekliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Eintracht Frankfurt'u Kadıköy'de konuk etti.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakiplerinden 4 tanesi belli oldu.