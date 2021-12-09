Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...

Mücadele 1-1'lik eşitlikle ile sona ererken, puanını 6'ya yükselten Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe böylece, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı 3 maçta da galibiyet almayı başaramadı.