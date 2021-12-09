MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 22:38 | 

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve Avrupa Ligi macerasını sonlandırdı. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek olan sarı-lacivertlileri play-off'ta dişine göre rakipler bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Eintracht Frankfurt'u Kadıköy'de konuk etti.
2
Mücadele 1-1'lik eşitlikle ile sona ererken, puanını 6'ya yükselten Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe böylece, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı 3 maçta da galibiyet almayı başaramadı.
3
Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakiplerinden 4 tanesi belli oldu.
4GRUP İKİNCİLERİYLE EŞLEŞECEK

GRUP İKİNCİLERİYLE EŞLEŞECEK

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin tamamı, saat 23.00'da oynanacak maçların ardından belli olacak.
5
İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri;
6BODO GLIMT

BODO GLIMT

7MACCABI TEL AVIV

MACCABI TEL AVIV

8RANDERS

RANDERS

9PARTIZAN

PARTIZAN

10KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta saat 16.00'da çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.
11
Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekiminin resmi yayıncı Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi