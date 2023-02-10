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Felipe Melo ve Alex de Souza destek maçı için sahaya inecek!

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#Deprem#Melo#Alex De Souza
Felipe Melo ve Alex de Souza destek maçı için sahaya inecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Galatasaray'ın eski futbolcusu, Fenerbahçe'Nin efsane ismi ile bir yardım maçı organize etmeyi planladıklarını duyurdu.

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Kahramanmaraş depremi sonrası futbol ve spor camiasının önde gelen isimlerinden destek yağmaya devam ediyor. Bir dönem G.Saray forması giyen ve hemen hemen her fırsatta sarı kırmızılılarla ilgili paylaşım yapan Felipe Melo, F.Bahçe’nin efsanesi Alex de Souza ile bir yardım maçı organize etmeyi planladıklarını duyurdu.

YARDIM İÇİN BURADAYIM

Brezilyalı futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye’yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray’ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm. Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var.

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· Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik.

BİRLİK OLMALIYIZ

Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye’yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım.”

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