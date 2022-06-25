Federasyon 7 günde 3 krizi çözdü: Limitler, yabancı sayısı ve yayıncı konusu

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun Mehmet Büyükekşi yönetimindeki yeni yönetimi seçildikten sonraki bir hafta içinde kulüplerin gündemindeki üç önemli konuyu da çözüme kavuşturdu. Önceki gün yaptığı açıklamada “Harcama limitleri ve yabancı sınırlaması konusunda hızla karar aldık. Söz verdiğimiz üç sorunun ikisini bir hafta olmadan çözdük” diyen Büyükekşi dün de aylardır sürüncemede olan naklen yayın ihalesi konusunu çözüme kavuşturdu. TFF ile Digiturk BeiN Medya Grubu arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi resmen imzalandı.

Beklenenden 300 milyon TL fazla

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly’nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, Riva’daki TFF Tesisleri’nde yapıldı. Büyükekşi, “İlk anlaşma 2 milyar 50 milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 milyar 200 milyon TL’ye çıkardık. Bu, Kulüpler Birliği’nin istediği rakamın üzerinde. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu artırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız” dedi.

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TÜRK FUTBOLUNU ÇALIŞTIK 105 ÜLKEDE YAYIMLIYORUZ

Bein Medya Grubu CEO’su Yousef Al-Obaidly, Türk futbolunun tanınırlığını yükseltmek istediklerini dile getirdi. Al-Obaidly, “İki tarafın da birlikte çalışmak için gösterdiği eforu görüyoruz. Bu yeni bir ilişki değil ve aynı zamanda bu ilişkide yeni bir sayfa olarak düşünmek istiyoruz. Türk futbolunu hem yerel hem uluslararası geliştirmek ve tanıtmak istiyoruz. Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını yükselteceğiz. 105 ülkede yayın yapıyoruz ve bunu yükseltmek istiyoruz. Türk futbolunun olabildiğince sevilmesini sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.