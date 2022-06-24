Son Dakika: TFF ile beIN Group arasında imzalar atıldı, Başkan Mehmet Büyükekşi rakamı açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu’ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli’lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar verdi.

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Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve kulüplerin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verdi.

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TFF İLE DİGİTURK ARASINDA YARIN YAYIN HAKLARI İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, bugün Riva'da gerçekleşti.

RAKAM 2.2 MİLYAR LİRA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlaşmayla ilgili rakamsal bir detay verdi. Büyükekşi, "Digitürk ile 2.2 milyar lira üzerinden anlaşma sağladık." dedi.

"TARAFTARLARIN STADA GELMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Büyükekşi, "Fair-Play olgusunun futbolumuzun merkezinde olması için çalışacağız.Taraftarların statlara daha çok gelmesi için çalışmalar yapacağız. Bundan önceki dönemlerde görev yapmış başkanlarımıza, tüm kurullarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bu dönemde yeni sayfa açarak, farklı bir bakış açısıyla güzel şeyler yapmak istiyoruz. Biz Bein Sports'u partner olarak görüyoruz. Onlar bize katkı sağlıyor, bizim de onlara katkı sağlamamız gerekiyor." dedi.

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TFF WEB SİTESİ YENİLENİYOR

Yeni dönemde projeleri olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, "Haftada 1-2 maçı ön plana çıkarıp, sosyal yapı, tarihi kültürel değerleri öne çıkarıp organizasyonlar yapmak istiyoruz. Dijital çağda yaşıyoruz. Web sayfamızı değiştireceğiz. Yurt dışında birçok ülkede olduğu gibi aydınlatıcı hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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