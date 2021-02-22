FaZe Clan CEO’su: “Espor, uzun vadede kârlı bir iş değil.”

FaZe Clan CEO'su Lee Trink, bir röportajda gelecek planlarına dair detaylara değindi. Röportajda esporun uzun vadede kârlı bir iş olmadığını söyledi.

Digiday’a verdiği röportajda sektörün gidişatından dolayı duyduğu endişeleri dile getiren Trink, FaZe için gelecek planlarından bahsetti. Yönelecekleri yolun ‘içerik odaklı olacağını’ söyledi. Ve bunun için de hayran kitlelerinin izni ve desteği olduğunu belirtti.

Üretilecek içeriklerin TikTok videolarından 2 saatlik filmlere gidebileceğini söyleyen CEO, kitlelerinin beğendiği şeylerin değerli olduğunu belirtti: “Podcast, film, uzun ve kısa süreli belgeselleri inceliyoruz. Hayran kitlemizden yapmak için iznimiz olan şeyler olduğunu hissediyoruz. Hedefimiz, IP oluşturma ve dünya çapında satabileceğimiz içerik ve içerik kanalları oluşturmaya devam etmek.”