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Favorilerin elendiği Kırkpınar'da İsmail Balaban sürprize izin vermedi

#Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Güreş#Spor
Favorilerin elendiği Kırkpınarda İsmail Balaban sürprize izin vermedi

Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3'üncü tur başpehlivanlık müsabakalarında favori isimler kaybederek er meydanına veda etti. Ali Gürbüz’ü eleyen Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Recep Kara gibi isimler Kırkpınar’a veda etti.

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Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve finalisti İsmail Koç’un 2'nci turda turnuvadan elenmesinin ardından 3'üncü turda da sürprizler yaşandı. Gürbüz’ü eleyen İsmail Yeşil Yeşil, Ertuğrul Dağdeviren’e altın puanla kaybederken, Orhan Okulu ise Cengizhan Şimşek’e kaybetti. Favorilerin tek tek elendiği müsabakaları sonunda finale kalan isimler tahminlerin dışına çıktı.

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OKULU GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Kırkpınar’da 2014 ve 2017 yıllarında şampiyon olan Orhan Okulu’nun rakibi Cengizhan Şimşek’e kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntü ise dikkat çekti. Yere yığılan ve gözyaşlarına engel olamayan Okulu’yu antrenörleri teselli etti.

Favorilerin elendiği Kırkpınarda İsmail Balaban sürprize izin vermedi

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İsmail Balaban ise yaklaşık 1 saat 40 dakika süren mücadelede Yusuf Can Zeybek'i mağlup etmeyi başardı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Bugün gerçekleştirilen güreşlerin ardından çeyrek finale çıkan başpehlivanlar şu şekilde:

"Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve İsmail Balaban."
661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın çeyrek final, yarı final ve sonrasında yapılacak final mücadelesinin ardından sona erecek.

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#Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Güreş#Spor

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