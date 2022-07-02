Kırkpınar'da gergin anlar! Şaban Yılmaz kırmızı kartla elenince ortalık karıştı, Ali Gürbüz yıkıldı...

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Edirne’de bu yıl 661’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kıyasıya mücadele yaşandı. Öğle saatlerinde kura çekiminin ardından 54 başpehlivan dualı çayıra çıkıp rakiplerine karşı mücadele sergiledi. İlk turda rakiplerini yenen başpehlivanlar, ikinci tura yükseldi.

ŞABAN YILMAZ, HAKEM TRİBÜNÜNÜ BASTI



İkinci tur kura çekimlerinde başpehlivan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici eşleşti. Hakem heyeti tarafından Yılmaz’a önce sarı ardından kırmızı kart verildi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı er meydanında, Başpehlivan Yılmaz, hakem heyetinin yanına çıkmak için demirlere tırmandı. Çevik Kuvvet polisleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Yılmaz’ın sevenleri de yoğun kalabalık oluşturdu. Gergin anların yaşandığı esnada, polis ekipleri Şaban Yılmaz’ı sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Bu esnada seyirciler de hakem heyetine şişe ve benzeri maddeler attı.

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"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Er Meydanı’nda kispetini söken Şaban Yılmaz, dualı çayıra veda ettiğini ve haksızlığa uğradığını söyledi. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Beni sevenlerden razı olsun. Şaban Yılmaz’a haklarını helal etsinler. Ben 45 yaşındayım bak hala güreşiyorum. Ben çoluğumdan çocuğumdan fedakarlık yaptım kamplara girdim. Burada gecemizi gündüzümüze kattık. İlk sarı kart nasıl verilir ağzımın içine bakın. Paçamı çözüyorum, eşyalarımı bırakıyorum ve yaşı 50’ye kadar uzatsalar ben güreşmiyorum."

ALİ GÜRBÜZ 'EBEDİ ALTIN KEMER'E VEDA ETTİ

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde erken final yaşandı. Başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti.



Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ile başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci tur müsabakalarında kurada eşleşti. Peşrev çekmelerinin ardından her iki başpehlivan da, kıyasıya mücadele gerçekleştirdi. Normal sürenin dolmasının ardından puanlama sistemine geçildi. Yaklaşık 45 dakika süren mücadelede başpehlivan Yeşil Yeşil, ani atak yaparak Gürbüz’ü yendi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başpehlivan Yeşil Yeşil ve sevenleri sevinç yaşarken, Gürbüz ise ebedi altın kemere veda etmenin hüznünü yaşadı. Gürbüz’ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.



2019 ve 2021 yıllarında Kırkpınar şampiyonu olan Gürbüz, bu yıl da şampiyon olsaydı ebedi altın kemeri sahibi olacaktı.

16’YA KALAN PEHLİVANLAR



İkinci tur güreşleri sonunda 3’üncü tura yükselen başpehlivanların isimleri şu şekilde oluştu: Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Serhat Gökmen, Mustafa Batu, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Osman Aynur, Tanju Gemici, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara.