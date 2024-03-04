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Fatih Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde play-off'a kaldı

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#Yunanistan#Fatih Terim#Panathinaikos
Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Liginde play-offa kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 12:03

Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, son maçında puan kaybedince play-off'a 4. sıradan girdi.

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Yunanistan Süper Ligi'nde 26. hafta maçları oynandı ve normal sezon sona erdi. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, son hafta maçında OFI ile 2-2 berabere kaldı.

OFI'nin gollerini 21. dakikada Jesus Jimenez ve 81. dakikada Aaron Leya kaydederken, Panathinaikos’un golleri ise 35. dakikada Fotis Ioannidis ve 83. dakikada Andraz Sporar’dan geldi. Bu sonucun ardından Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde normal sezonu 56 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak ilk 6’nın içerisinde yer aldı ve Play-Off’lara kaldı.

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ŞAMPİYONU PLAY-OFF BELİRLEYECEK

Yunanistan Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle play-off heyecanı başlayacak. İlk 6 sıradaki takımlar, puanları değişmeksizin kendi aralarında iki devreli lig usulüne göre maçlar yapacak ve sonunda şampiyon belirlenecek.

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Yunanistan Ligi'nde ilk 6 sıradaki takımlar ve puan durumları şu şekilde:

1. PAOK - 60 Puan

2. AEK - 59 Puan

3. Olympiakos - 56 Puan

4. Panathinaikos - 56 Puan

5. Aris - 42 Puan

6. Lamia - 34 Puan

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#Yunanistan#Fatih Terim#Panathinaikos

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