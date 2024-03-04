Fatih Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde play-off'a kaldı

Haberin Devamı

Yunanistan Süper Ligi'nde 26. hafta maçları oynandı ve normal sezon sona erdi. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, son hafta maçında OFI ile 2-2 berabere kaldı.

OFI'nin gollerini 21. dakikada Jesus Jimenez ve 81. dakikada Aaron Leya kaydederken, Panathinaikos’un golleri ise 35. dakikada Fotis Ioannidis ve 83. dakikada Andraz Sporar’dan geldi. Bu sonucun ardından Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde normal sezonu 56 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak ilk 6’nın içerisinde yer aldı ve Play-Off’lara kaldı.

ŞAMPİYONU PLAY-OFF BELİRLEYECEK

Yunanistan Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle play-off heyecanı başlayacak. İlk 6 sıradaki takımlar, puanları değişmeksizin kendi aralarında iki devreli lig usulüne göre maçlar yapacak ve sonunda şampiyon belirlenecek.

Haberin Devamı

Yunanistan Ligi'nde ilk 6 sıradaki takımlar ve puan durumları şu şekilde:

1. PAOK - 60 Puan

2. AEK - 59 Puan

3. Olympiakos - 56 Puan

4. Panathinaikos - 56 Puan

5. Aris - 42 Puan

6. Lamia - 34 Puan