Fatih Terimli en kötü Galatasaray

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G.Saray ligdeki kötü gidişatını dün de sürdürdü. Aslan, Süper Lig’in ilk 16 maçları itibarıyla Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı (23) ve en fazla gol yediği (20) sezonu yaşıyor.

Aslan ayrıca Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988’den bu yana 16’ncı maçlar itibarıyla 2010/11’in (20) ardından en az puan topladığı sezonu yaşıyor (23). O sezona Frank Rijkaard’la başlanmış 9. haftada yerine gelen Gheorghe Hagi de çare olamamıştı.

Sivasspor’u geçen sezon deplasmanda 2-1 yenen ancak dün mağlup olan Galatasaray 2012’den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor.

Yiğido’nun Galatasaray’ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atılmış ve bu karşılaşmalar toplam 33 gole sahne olmuştu. Bu gelenek dün bozuldu ve G.Saray gol atamadan sahadan ayrıldı.