Fatih Terimli en kötü Galatasaray

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fatih Terimli en kötü Galatasaray

#Galatasaray#Sivasspor#Fatih Terim
Fatih Terimli en kötü Galatasaray

Galatasaray, 16. haftalar itibarıyle en az puan (23) topladığı ve en çok gol (20) yediği sezonu yaşıyor.

Haberin Devamı

G.Saray ligdeki kötü gidişatını dün de sürdürdü. Aslan, Süper Lig’in ilk 16 maçları itibarıyla Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı (23) ve en fazla gol yediği (20) sezonu yaşıyor.

Aslan ayrıca Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988’den bu yana 16’ncı maçlar itibarıyla 2010/11’in (20) ardından en az puan topladığı sezonu yaşıyor (23). O sezona Frank Rijkaard’la başlanmış 9. haftada yerine gelen Gheorghe Hagi de çare olamamıştı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Sivasta hem 3 puanı hem de Muslerayı kaybettiGalatasaray Sivas'ta hem 3 puanı hem de Muslera'yı kaybetti! Haberi görüntüle

Sivasspor’u geçen sezon deplasmanda 2-1 yenen ancak dün mağlup olan Galatasaray 2012’den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor.

Yiğido’nun Galatasaray’ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atılmış ve bu karşılaşmalar toplam 33 gole sahne olmuştu. Bu gelenek dün bozuldu ve G.Saray gol atamadan sahadan ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sivasspor#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın