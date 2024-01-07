×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fatih Terim'in Panathinaikos'unun bileği bükülmüyor! 2'de 2 yaptılar

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan Ligi
Fatih Terimin Panathinaikosunun bileği bükülmüyor 2de 2 yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 20:09

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 4 maçtır yenilmeyen Panetolikos'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haberin Devamı

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos, 4 maçtır yenilmeyen Panetolikos'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Panathinaikos'un galibiyet gollerini 51 ve 89. dakikalarda Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golü ise 90+2. dakikada Shengelia'dan geldi.

Bu skorla Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyet ayrılan Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maç fazlasıyla puanını 40'a çıkaran Panathinaikos, en yakın rakibi PAOK'un 2 puan önünde lider durumda yer aldı. Panetolikos ise 14 puanla 11. sırada kaldı.

Panathinaikos, 10 Ocak Çarşamba günü Yunanistan Kupası'nda Olimpiakos'u konuk edecek.

Gözden KaçmasınPanathinaikosun başına geçen Fatih Terimi Yunan gazetecilere sorduk Büyük kumar Şampiyonluk şansı...Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'i Yunan gazetecilere sorduk! 'Büyük kumar! Şampiyonluk şansı...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan Ligi

BAKMADAN GEÇME!