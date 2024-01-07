Fatih Terim'in Panathinaikos'unun bileği bükülmüyor! 2'de 2 yaptılar

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Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos, 4 maçtır yenilmeyen Panetolikos'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Panathinaikos'un galibiyet gollerini 51 ve 89. dakikalarda Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golü ise 90+2. dakikada Shengelia'dan geldi.
Bu skorla Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyet ayrılan Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Maç fazlasıyla puanını 40'a çıkaran Panathinaikos, en yakın rakibi PAOK'un 2 puan önünde lider durumda yer aldı. Panetolikos ise 14 puanla 11. sırada kaldı.
Panathinaikos, 10 Ocak Çarşamba günü Yunanistan Kupası'nda Olimpiakos'u konuk edecek.