Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'i Yunan gazetecilere sorduk! 'Büyük kumar! Şampiyonluk şansı...'

Yunanistan Süper Ligi 16. hafta maçında Panathinaikos, Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup ederek puanını 37’ye yükseltti. Fatih Terim’le ilk zaferini kazanan Yunan ekibi, hırslı ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos’la 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Terim, ilk maçından zaferle ayrılarak taraftarına şampiyonluk yolunda ümit verdi. Yunanistan medyasında görev yapan gazeteciler, tecrübeli teknik adamın ilk galibiyeti başta olmak üzere takım üzerindeki etkisi hakkında özel açıklamalarda bulundu.

THEMIS KESSARIS (SPORT24): IVAN JOVANOVIC’İN SEZON İÇİNDE GÖREVDEN ALINMASINI KİMSE BEKLEMİYORDU

Fatih Terim’in göreve gelmesi herkes için bir şok oldu çünkü kimse Jovanovic'in sezon içinde görevden alınmasını beklemiyordu. Fatih Terim, harika bir teknik direktör. Onu bir Yunan takımını yönetirken görmenin zamanının geçtiğini düşünüyordum ama futbolda bunu asla bilemezsiniz. Fatih Terim, bir kez daha şampiyonluklar için mücadele etme ve başarılı olma şansına sahip. Ocak ayındaki transfer döneminde başkan tarafından kesinlikle desteklenecektir. Rekabet etmek ve şampiyonluğu kazanmak için takıma takviyeler gerekiyor. Terim, ligdeki sıralamanın en altında yer alan PAS Giannina’ya karşı kolay bir galibiyet aldı. Panathinaikos’ta birkaç oyuncu sakattı, bu yüzden ilk 11 neredeyse kesindi. Terim'in herhangi bir seçiminden ya da tercihinden bahsedemeyiz. Üstelik maç taraftarsız oynandığından, stadyumdaki atmosferden veya taraftarların tepkisinden söz edemeyiz. Tüm maçlar 12 Şubat'a kadar seyircisiz oynanacak. Dolayısıyla seyircinin hissiyatını görmek için o zamana kadar beklememiz gerekiyor. Panathinaikos'un Terim yönetiminde nasıl bir performans sergileyeceğini bekleyip göreceğiz. Jovanovic, çok konuşmayı, manşetlere çıkmayı veya basınla kavga etmeyi sevmeyen sakin bir adamdı. Ekibini her ay geliştirmeyi başaran ve Panathinaikos'u yeniden şampiyonluk adayı yapmayı başaran çok çalışkan bir adamdı. Fatih Terim'in atanması, Başkan Giannis Alafouzos’un büyük bir hamlesidir. Bu bir kumar çünkü Jovanovic taraftarlar tarafından çok sevildi ve onu kovdu. Şimdi Terim ve Alfafouzos için ya hep ya hiç durumu söz konusu. Ya şampiyonluğu kazanarak başarılı olacaklar ya da başarısız olacaklar. Burada orta yol yok. Başkan Alafouzos'un şansını artırmak istediğini ve bu nedenle Fatih Terim'in istediği oyuncuları almaya çalışacağını tahmin ediyorum. Ocak transferleri kilit nokta olabilir.

BABIS TSIMPIDAS (MEGA TV/SPORTAL.GR): FATİH TERİM, İLK GÜNDEN İTİBAREN ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDİYOR

Panathinaikos, Fatih Terim'den oyunculara kazanma mantalitesi ve kazanma ruhu vermesini bekliyor. Çünkü Fatih Terim Türkiye'de çok başarılıydı, biz de ondan aynısını bekliyoruz. Onun bu iş için uygun teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluklar kazandı, harika şeyler başardı ve kendine güveni var. Panathinaikos, 14 yıldır şampiyonluğu kazanamıyordu ve Fatih Terim, ilk günden itibaren şampiyonluktan bahseden ilk teknik direktör oldu. Bu felsefeyi, bu zihniyeti ve kazanmak isteyen bir antrenörü özledik. Terim, ilk maçını PAS Giannina’ya karşı oynadı. PAS Giannina, puan tablosunun sonuncusu olan çok zayıf bir takım. Dolayısıyla bu maç, Fatih Terim’le ilgili bir sonuç çıkarmak için iyi bir örnek değil. Fatih Terim, daha çok oyuncuların psikolojisi üzerinde çalıştı, onlara moral verdi. Teknik direktör Jovanovic döneminde de takımdaki atmosfer fena değildi, oyuncular onu seviyordu. Ancak takımın çözemediği sorunlar vardı ve bu problemler maksimum seviyeye ulaşmıştı. Oyuncular, Fatih Terim'in yıldız olduğunu biliyor. Oyuncuların etrafında bir efsane var ve oyuncular onu ilk günlerde memnun etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Terim’in daha ofansif bir takım oluşturmak istediğini antrenmanlardan biliyorum. Herkesten hücum istiyor, topun defanstan atılmasını sevmiyor ve risk almaya hazır. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Jovanovic, çok iyi bir takım teslim etti. Fatih Terim’in sadece desteğe ihtiyacı var. Fatih Terim, bu başarıyı kazandırabilir ve takımdaki eksikleri tamamlayabilir. Taraftarlar, Jovanovic'in gitmesinden memnun değil ama bu durum Fatih Terim'i etkilemiyor. Basketbol takımında Ataman'ı çok sevdikleri için Terim'e de sıcak bakıyorlar.

ANASTASIOS NIKOLOGIANNIS (SPORT FM 94,6 RADİO): FATİH TERİM’İN KİŞİLİĞİ VE TECRÜBESİ, PANATHİNAİKOS’U ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYACAK

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde başardıkları açısından şu anda Yunanistan Ligi’nde çalışan en iyi teknik direktör. Galatasaray ile Avrupa Kupası kazanmış tek teknik adam ve bu her şeyi anlatıyor. PAS Giannina maçı, Fatih Terim için çok iyi bir başlangıç oldu. 2-0'dan sonra fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verdi çünkü onları mümkün olduğunca çabuk tanımak istiyor. İstediği gibi giden bir maç oldu. Bir teknik direktörün yeni takımıyla çıktığı ilk maç her zaman zordur. Terim, takıma katıldığı ilk günden itibaren kurmaylarıyla birlikte sürekli olarak oyuncularıyla konuşuyor. Psikolojik açıdan çok çalışıyor ve oyuncular ilk günden itibaren Fatih Terim’in isteklerine cevap veriyor. Fatih Terim de Jovanovic gibi hücum futbolunu seviyor. Henüz erken olmasına rağmen gördüğüm ilk fark, Terim'in oyuncularından oyuna daha fazla yoğunluk getirmelerini ve daha uzun süre pres yapmalarını istemesi. Fark ettiğim ikinci şey ise Fatih Terim'in maç sırasında daha fazla risk alması. Sezon bittikten sonra iki antrenör arasındaki farklar hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağım. Fatih Terim'in kişiliği ve tecrübesi, Panathinaikos'u şampiyonluğa taşıyacak. Panathinaikos taraftarları, son 2,5 yılda Ivan Jovanovic'e çok bağlıydı ve Sırp teknisyenin ayrılışı onları kesinlikle şaşırttı. Ama Panathinaikos her şeyin üstünde, herkes şampiyonluğu istiyor. Fatih Terim, sezon sonunda başarılı olursa taraftarların hayranlığını kazanacak.

GIANNİS SERETIS (GAZZETTA.GR/LI

VESPORT): BAŞKAN ALAFOUZOS’UN FATİH TERİM’İ GETİRME KARARI BÜYÜK BİR RİSKTİ

Fatih Terim, şu anda Yunan futbolunun en tanınan, en bilinen teknik direktörü. Panathinaikos'un prestiji her seviyede arttı ve elbette bu durum transfer sezonunda kulüp için değerli olabilir. 1908'den bu yana kulüp tarihinin en tanınmış antrenörlerinden biridir. Ancak geçmişi onun başarısını garanti etmez. Çünkü ilk andan itibaren amacının şampiyonluğu kazanmak olduğunu ve bunun Panathinaikos için kolay olmayacağını söyledi. Ivan Jovanovic'in görevden alınması oldukça beklenmedik bir değişiklikti ve halefi her kim olursa olsun, bu onun için iki nedenden dolayı zor olacaktı: a) Panathinaikos son 2,5 yılda büyük ilerleme kaydetti b) Jovanovic, Panathinaiokos taraftarları tarafından çok sevildi. Fatih Terim, takımdan daha büyük bir antrenör, Jovanovic ise Panathinaikos taraftarlarının çoğunluğu için bir antrenörden daha fazlasıydı. Kulübün sahibi Giannis Alafouzos'un bu kararı büyük bir riskti.

“PANATHİNAİKOS’TA BÜYÜK DERBİLER ÖNCESİNDE TAKIMDAKİ ATMOSFER OLUMLU”

Fatih Terim, ilk maçında PAS Giannina’yı 2-0 yendi. Panathinaikos maçı 3-0, 4-0 ya da 4-1 kazanabilirdi. İlk 30 dakikada yüksek moral, hücum baskısı ve hızlı paslarla çok sayıda şans kazandılar. İkinci yarıda erken bir gol buldular ve galibiyeti garantilediler, sonrasında Terim oyuncu değişikliklerini yaptı ve Panathinaikos'un ritmi çok daha yavaşladı. Terim'in ikinci yarıdaki performanstan memnun olmadığı basın toplantısında açıkça görüldü. Ancak ocak ayında Olympiakos’a (10 ve 17 Ocak-Yunanistan Kupası), OPAP Arena'da AEK (14 Ocak) ve Toumba'da PAOK'a (28 Ocak) karşı oynanacak büyük derbiler öncesinde takımdaki atmosfer olumlu. Terim, ilk maçta çok çarpıcı bir değişiklik yapmadı ama takımın daha fazla baskı yapmasını, sol ve sağ beklerin yüksek seviyede oynamasını ve yavaş yavaş bu durumun artmasını istediği açıktı. Fatih Terim, Panathinaikos'un çok daha hızlı oynamasını istiyor.

“TARAFTARLAR, JOVANOVİC’İN KOVULMASINDAN DOLAYI MUTLU DEĞİLDİ”

Panathinaikos taraftarlarının çoğunluğu teknik direktör değişiminden mutlu değildi. Terim'in göreve gelmesinden dolayı değil, Jovanovic'in kovulmasından dolayı. Terim, Panathinaikos BC – Crvena Zvezda BC EuroLeague maçı öncesi Olimpiyat Stadı'nda alkışlanırken, bu sırada taraftarlar da eski teknik direktör Ivan Jovanovic lehine ve Panathinaikos FC'nin sahibi Giannis Alafouzos aleyhine sloganlar attı. Fatih Terim'in ancak Panathinaikos'un şampiyonluğu kazanması durumunda "başarılı" sayılacağı ve bu durumun PAOK, AEK ve Olympiakos’a karşı mücadelede oldukça şüpheli olduğu belirtiliyor. Olympiakos ile oynayacağı kupa maçları (10 ve 17 Ocak), AEK ile deplasman maçı (14 Ocak) ve Selanik'te PAOK ile oynayacağı maç (28 Ocak), Terim'in Panathinaikos'taki başlangıcı için çok önemli olacak. Sonuçlar olumsuz olursa ileride zor durumda kalacak. Panathinaikos, Terim yönetiminde sadece bir maç oynadı. Terim, elbette bir koç olarak çok daha yüksek bir seviyede. O, dışa dönük bir kişiliğe ve süper yüksek bir özgüvene sahip görünüyor. Ancak Panathinaikos'taki geleceğini sadece ve sadece sonuçlar belirleyecek çünkü önceki teknik direktör Jovanovic’in oyuncular tarafından çok sevildiği bir takımı devraldı ve ikincilik bile başarısızlık olarak değerlendirilecek.