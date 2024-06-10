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Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

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#Fatih Terim#Merve Çetin#Fenerbahçe
Fatih Terimin kızı Merve Terimden Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 23:39

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettiği maç sonrasında olay bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e 82-81 mağlup olurken Fatih Terim'in kızından olay bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Beko maçı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Çetin, Ali Koç'un Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamaya gönderme yaptı. 

Merve Çetin, Instagram paylaşımında Fenerbahçe - Anadolu Efes maç skoruna yer vererek "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz. Büyük partiyi bozdunuz.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, serinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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#Fatih Terim#Merve Çetin#Fenerbahçe

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