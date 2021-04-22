Fatih Terim'in Galatasaray-Trabzonspor maçındaki görüntüsü dikkat çekti! Marcelo Bielsa benzetmesi yapıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'de oynanan son 2 maçtaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

İlk olarak sarı-kırmızılı takımın Göztepe ile deplasmanda oynadığı mücadelede buz kovasına oturan ve karşılaşmayı bu şekilde takip eden Terim, Trabzonspor maçında da aynı görüntüyü verdi. Karşılaşmanın önemli bir bölümünde buz kovasında oturan Terim, 1-1 sona eren maçın ardından da kova üzerinde oturmayı sürdürerek bir süre sahada kaldı.

Tecrübeli teknik adamın bu görüntüsü sosyal medyada da gündem olurken, Terim İngiliz Leeds United'ı çalıştıran Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'ya benzetildi.

Dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Marcelo Bielsa, uzun süredir maçlarda buz kovasında oturmayı sürdürüyor. Ünlü çalıştırıcının bu görüntüsü sonrası harekete geçen Leeds United, üzerinde kulüp logosunun olduğu ve Bielsa'nın oturması için hazırlanan buz kovası şeklinde bir kutu üretmişti.

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