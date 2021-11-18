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Fatih Terim'in derbi karnesi: 68 maçta 25 galibiyet

#Galatasaray#Fatih Terim#Fenerbahçe
Fatih Terimin derbi karnesi: 68 maçta 25 galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 69. kez derbide görev yapacak.

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Galatasaray tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 68 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 18 mağlubiyet gördü.

- Fenerbahçe karşısında 33 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

- Vitor Pereira'nın 6. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak.

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Portekizli teknik adam, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Fenerbahçe

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