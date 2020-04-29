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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 20:13,Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Survivor Ardahan'a mesaj! Acun Ilıcalı açıkladı...

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Fatih Terim'den Survivor Ardahan'a mesaj! Acun Ilıcalı açıkladı...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a seslendi. Mesajı Acun Ilıcalı paylaştı...

Survivor'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ardahan'a yolladığı mesaj gündem oldu.

Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalılığı ile bilinen Ardahan'a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Selam yolladı.

Terim'in yolladığı selamı yarışmada açıklayan programın yapımcısı Acun Ilıcalı "Ardahan, Fatih Terim'den sana selam var. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadeleriyle Terim'in selamını iletti.

Bu sözlerin ardından Ardahan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e teşekkürlerini iletti.

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