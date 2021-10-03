Fatih Terim'den galibiyet yorumu! 'Galatasaray budur'

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 90+11'de gelen golle mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Haftaya gidelim... Göztepe sonrası perşembe günü Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika oynayan bir Galatasaray. Bittiği anda 72 saat var. 3. gün, bu takım maç oynadı ve gerilimi yüksek bir maç oynadı.

KARAKTER KOYMUŞTUR

Aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa, bu takım ortaya bir karakter koymuş demektir.

GALATASARAY REAKSİYON GÖSTERİR

Bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar.

ÇOK GOL KAÇIRDIK

Yağmur, hava değişiklikleri, aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuş demektir. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 11'de 11 iken de iyiydik, birçok gol kaçırdık, daha önce sonucu alabilirdik.

DOĞRU ZAMANDA 3 PUAN

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Galatasaray budur, reaksiyon gösterir, karakter koyar. Bu da aşağı yukarı 8 dakika uzadı, ilk yarı da 3-4 dakika uzadı, tüm bunların hepsine rağmen fiziğiyle, tekniğiyle, karakterle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda, doğru 3 puan.

KÜSMEDEN, DARILMADAN OYNADI

Diagne, üçüncü santrfor olarak onu kullandık ve küsmeden, darılmadan oynadı. Ki bunları bazen kendine problem edinebilir. Aslan gibi oynadı, işini doğru yaptı

EN İYİSİ BABEL'Dİ

Değişikliklerin hepsi doğru oldu, doğru zamanda oldu. Her oyuncumuzun kıymetli olduğunu hatırlattı. Taraftarlarımızın sevgisinin oyuncularımızın performansını çok arttıracağını düşünüyorum. Belki bugün oyunun en iyisi Babel'di, aldığımızda buydu.