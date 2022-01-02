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Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık yolda...

#Galatasaray#Fatih Terim#Transfer
Fatih Terim raporu sundu Galatasarayda 5 ayrılık yolda...

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratan ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan da elenerek ciddi bir yara alan Galatasaray’da gözler, devre arası transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi.

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Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını, lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde 10’uncu sırada tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda alınan Altaş Denizlispor mağlubiyetiyle de kupadan elenerek hayal kırıklığı yaşamıştı. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan ve Avrupa’da başarı hedefi olan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı öncesinde yaralarını sarmaya çalışıyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde yeni planlama içerisinde olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet ve takıma takviyeler yapılması bekleniyor.

5 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray’da yapılanma doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerden önce takımda bazı isimlerle yolların ayrılması hedefleniyor. DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmayı hedefleyen yönetim hem maaş maliyetini hem de yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi istiyor.

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TERİM RAPORU VERDİ

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, başta orta saha olmak üzere kanat, santrfor, kaleci ve sol bek takviyesi istiyor. Sarı-kırmızılıların radarında Hertha Berlin’in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, milli futbolcu Yusuf Yazıcı gibi isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin kaleci konusundaki ilk tercihi ise GZT Giresunspor’da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk’u geri getirmek.

OYUNCU SATIŞI ÖNEMLİ

Galatasaray yönetimi maaş ödeme konusu başta olmak üzere transfer hamleleri için de bonservis girdisi sağlamaya önem veriyor. Sarı-kırmızılı ekip, satış listesinde olan oyunculardan gelir elde ederek sıcak para sorununu çözmeyi hedefliyor.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Transfer

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