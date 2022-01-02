Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz 10 numara hamlesi: Hany Mukhtar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro F.Bahçede ama...Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro F.Bahçe'de ama...'#Daum
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Flurona alarmı... İlk vakayı açıklandıFlurona alarmı... İlk vakayı açıklandı#Flurona
İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...#İnsan Safarisi
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
Antarktika’ya KKTC bayrağı dikmişti... Yavru vatan yastaAntarktika’ya KKTC bayrağı dikmişti... Yavru vatan yasta#Birkan Uzun
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’deSağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de#Sağlıkçı
Altın ve kripto paralarda neler oldu Son bir yılın en çok kazandıranlarıAltın ve kripto paralarda neler oldu? Son bir yılın en çok kazandıranları#Altın
Taksimetrede fahiş ayar ücreti Ticaret Bakanlığı inceleme başlattıTaksimetrede fahiş ayar ücreti! Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı#Taksimetre
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
Burcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorumBurcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorum#Burcu Esmersoy:
NBAdeki gururumuz Cedi Osman, Hürriyete konuştu: Bunu kimse beklemiyordu...NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Hürriyet'e konuştu: "Bunu kimse beklemiyordu..."#NBA
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz 10 numara hamlesi: Hany Mukhtar

#Transfer#Galatasaray#Hany Mukhtar
Son dakika transfer haberi: Galatasaraydan sürpriz 10 numara hamlesi: Hany Mukhtar

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın MLS ekibi Nashville'de harika bir sezon geçiren Alman futbolcu Hany Mukhtar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde patlatmak istediği bombalardan birinin Hany Mukhtar olduğu belirtildi. Bu sezon MLS'te Nashville formasıyla harikalar yaratan ve 33 maçta 19 gol 10 asistle oynayan Alman futbolcu, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyor.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın ilgisine de olumlu yaklaşan Mukhtar'ın gelişindeki en büyük engel, takımıyla olan sözleşmesi ve opsiyon maddesi. 26 yaşındaki Mukhtar'ın ABD kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. 1 yıl uzatma opsiyonunu da elinde bulunduran Nashville'in, sezonun yıldızlarından Hany Mukhtar'ı kolay kolay bırakmayacağı ifade ediliyor.

5 milyon Euro gözden çıkarıldı

Daha önce Benfica ve Hertha Berlin'de kanat bölgesinde oynayan ancak 10 numarada kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen ve bunu Nashville'deki performansıyla da gösteren Mukhtar için Galatasaray'ın 5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraydan sürpriz 10 numara hamlesi: Hany Mukhtar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Hany Mukhtar

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell