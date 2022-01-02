Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz 10 numara hamlesi: Hany Mukhtar

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde patlatmak istediği bombalardan birinin Hany Mukhtar olduğu belirtildi. Bu sezon MLS'te Nashville formasıyla harikalar yaratan ve 33 maçta 19 gol 10 asistle oynayan Alman futbolcu, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyor.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın ilgisine de olumlu yaklaşan Mukhtar'ın gelişindeki en büyük engel, takımıyla olan sözleşmesi ve opsiyon maddesi. 26 yaşındaki Mukhtar'ın ABD kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. 1 yıl uzatma opsiyonunu da elinde bulunduran Nashville'in, sezonun yıldızlarından Hany Mukhtar'ı kolay kolay bırakmayacağı ifade ediliyor.

5 milyon Euro gözden çıkarıldı

Daha önce Benfica ve Hertha Berlin'de kanat bölgesinde oynayan ancak 10 numarada kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen ve bunu Nashville'deki performansıyla da gösteren Mukhtar için Galatasaray'ın 5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.