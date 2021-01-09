Fatih Terim: "İmkan azaldı, beklenti çok"

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza aldıktan sonra cezası son bulan Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesi konuştu.

Sarı kırmızılı kulüpte görev aldığı zamanlarda imkanların kısıtlı olduğunu belirten Terim, "Cezamız anca bitti. Bana genelde böyle ceza veriyorlar. Fatih Terim'e de az ceza vermeyelim, 3'ler 4'ler 9'lar. Genel olarak böyle. Çoğunu da hak ettiğim cezanın üstündeydi. Yapacak bir şey yok. Sahada olmadığım zaman, mutlu değilim. Esasında futbolun pek tadı kalmadı. Birincisi seyirci yok. İkincisi imkanlarımız fazla değildi, pandemiden sonra imkan daha da azaldı. İmkan azaldı, beklenti çok. Ben Galatasaray'a ne zaman geldiysem hep böyle oldu. Şapkadan tavşan çıkarmak düşüyor bize de. Olağanüstü şeyler yapmak düşüyor. Bugün de olağanüstü bir şey yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah lehimize biter. Sahada her şeyi yapacağız. Orta sahaya gelince işte sihirbazlık noktası bu oluyor. Elimizdeki tüm orta sahaları sürdük. Başka orta saha yok. Emre Akbaba orta saha oynayacak ama değişik bir görev anlayışıyla sahada olacak." diye konuştu.