Fatih Terim: "Hiç sakatımız kalmadı"

Takımda sakat oyuncularının kalmadığını belirten Fatih Terim, "Erhan Önal ve Rasim Öztekin'e tekrardan Allah rahmet eylesin. İki ustayı dualarımızla uğurladık. Geçen hafta oynadığımız oyunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Rakip alanda blok arasını iyi kullanabilirsek, kaptırdığımız toplarda ani bir reaksiyon, oyun karakterimiz kontra presi yaparsak atak devamlılığını sağlarız. Bu da rakibi hataya zorlar. Bunu bekliyorum. Kazanmaktan başka niyetimiz, isteğimiz yok. Bunu çalıştığımız, planladığımız doğru oyunla yaparsak daha mutlu oluruz. Yağmur, saha her şartta iyi oynayıp kazanmak en büyük amacımız. Yavaş yavaş fizik kaliteleri bazı oyuncularımızın daha yüksek seviyeye çıkıyor. Son 10 maçı mümkünse hiç eksik olmadan yaşamak hepimizin isteği. Bazı kaliteli oyuncularımızın fizik kalitelerini tamamlarsak çıkan, giren, oynayan, oynamayan daha iyi olacak. Çarşamba - pazar ve büyük maç yoğunluğundan geliyoruz. Emre Taşdemir dahil olmak üzere hepimiz hazırız. Hiç sakatımız kalmadı." diye konuştu.

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