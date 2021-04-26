Fatih Terim 2022’nin Galatasaray’ı için kolları sıvadı

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK- Trabzon beraberliği sonrası UltrAslan’ın istifaya davet ettiği G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, konu ile ilgili düşüncesini Antalya maçının ardından dile getirirken, önemli mesajlar verdi.

Hürriyet’in 23 Nisan Cuma günkü sayısında yer alan ‘Sözünü tutup bekleyecek’ başlıklı ha

berini doğrular nitelikte ifadeler kullanan Terim, “Ben 50 yıldır ailem, sevdiklerim ve Galatasaray üçgeninde yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım” dedi.

Terim, Galatasaray’a dair uzun vadeli planları olduğunu bu sözlerle dile getirirken, Hürriyet yeni bilgilere ulaştı...

Yaz kampı için tesis bakıyor

Terim her ne kadar sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olsa da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz kampı yapabilecekleri tesisleri inceleyen tecrübeli teknik adam diğer yandan kadro planlamasını yapıyor.

Öncelikle Gedson Fernandes’in kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzatılması için yönetime rapor veren Terim, yine kiralık olarak forma giyen Halil ve Mustafa Muhammed’in bonservislerinin hemen alınmasını istedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet mevkilerine yapılacak transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

SAHA DIŞINDAKi GÖREVLERE iLK KEZ YEŞiL IŞIK

Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray’da teknik direktörlük dışında bir pozisyonda görev alabileceğini de ilk kez dile getirdi.

“Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun hayat üçgenim aynı kalacak; ailem, sevdiklerim ve Galatasaray” diyen Terim, ‘pozisyonu ne olursa olsun’ ifadesiyle Sportif A.Ş başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ya da zaman zaman konuşulan ancak kendisinin pek sıcak bakmadığı Galatasaray başkanlığını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

Sadece saha içinde değil, saha dışında da sarı kırmızılı kulübe hizmet etmek isteyen Fatih Terim, Galatasaray’ın menfaatlerinin, onun ayrılmasının doğru olduğunu göstermesi halinde bunu hiç düşünmeden yapacağını da ima etti.

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